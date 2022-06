L’encoche des MacBook pourrait bien servir à quelque chose finalement

Un développeur australien inspiré a récemment conçu une application qui se sert de l'encoche des nouveaux MacBook et leur donne un nouvel usage très intéressant.

S’il y a bien un élément de design différenciant et reconnaissable qui s’installe de plus en plus au sein des produits Apple, c’est bien cette fameuse encoche. Certains s’en accommodent largement quand d’autres la haïssent avec virulence. Mais bien que la majorité soit déjà passée outre, cet élément de design introduit par la Pomme en 2017 avec l’iPhone X continue de susciter quelques débats sur sa réelle utilité.

Notamment depuis l’annonce des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces et celle du nouveau MacBook Air M2 qui l’incorporent dans leur design simplement pour y placer une simple webcam. Et c’est ce problème précis qu’a tenté de résoudre le développeur australien Ian Keen avec un nouvel ajout de sa fabrication.

Un hub pour AirDrop des fichiers plus rapidement

C’est via son compte Twitter que ce développeur a partagé sa nouvelle création en cours de développement. Il s’agit d’une application qui permet de transformer l’encoche des MacBook en une véritable fenêtre de partage de fichiers. Pour cela, il a mis au point un système d’alerte lumineuse qui fait clignoter l’encoche lorsque l’utilisateur déplace des fichiers pouvant être partagés via AirDrop.

Got inspired to build a little airdrop helper app tonight. pic.twitter.com/ywzJzKR0O8 — Ian Keen (@IanKay) June 16, 2022

Les fichiers une fois sélectionnés peuvent ensuite être glissés vers l’encoche et déposés pour faire apparaître automatiquement une fenêtre AirDrop avec les fichiers prêts à être envoyés. Un signal lumineux orange se déclenche lorsque l’on sélectionne des fichiers et celui-ci devient vert une fois que les documents sont arrivés sur l’encoche.

Une application qui offre un gain de temps appréciable et une « utilité visuelle » à l’encoche

Cette application n’est pas encore disponible pour les MacBook à l’heure actuelle, mais son inventeur espère pouvoir bientôt proposer une version en accès limité via l’outil de développement TestFlight dans les jours à venir. Il voudrait tout d’abord s’assurer de pouvoir faire marcher son application sur d’autres machines, mais également sur des modèles de Mac qui ne disposent pas d’une encoche.

What do ya'll think about this 'notchless' variant? pic.twitter.com/rW3zsy01ub — Ian Keen (@IanKay) June 17, 2022

Ce raccourci paraît très efficace et devrait permettre de gagner du temps par rapport à ce que propose Apple pour accéder à cette fonctionnalité. Actuellement, le transfert d’un fichier via AirDrop nécessite une étape supplémentaire qui oblige l’utilisateur à d’abord cliquer sur l’option « Partager » avant de pouvoir accéder à la fenêtre de partage.

Ce raccourci semble donc être un bon moyen d’améliorer l’expérience de partage sur Mac. Il pourrait même être encore plus agréable s’il ne s’activait que lorsque l’utilisateur passe les fichiers près de l’encoche pour éviter des activations inutiles. En tout cas, cela aura au moins le mérite de donner une autre utilité à ce bon vieux notch.

