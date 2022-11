PayPal débarque sur Apple Pay

PayPal a annoncé hier qu'il s'apprête à entrer sur Apple Pay et Apple Cartes pour offrir de nouveaux moyens de paiements à ses utilisateurs sur iPhone.

PayPal va devenir plus central comme moyen de paiement sur l’iPhone. Dans le cadre de la publication de ses derniers résultats financiers, le groupe a annoncé ce jeudi le déploiement prochain de nouvelles manières de payer et recevoir des paiements avec PayPal et Venmo (son service de paiement mobile racheté en 2012) sur les smartphones d’Apple. Et sans surprise, cela se fera par le biais d’Apple Pay.

Comme le souligne Apple Insider, PayPal et le géant de Cupertino travaillent actuellement de concert pour permettre aux applications PayPal et Venmo de supporter des paiements sans contact et les transactions en « Tap to pay » sur l’iPhone ainsi que sur les montres connectées compatibles.

PayPal va se frayer un chemin sur Apple Cartes

Dans le détail, on apprend qu’en 2023, les utilisateurs des deux plateformes seront en mesure d’ajouter des cartes de crédit (ou de débit) PayPal et Venmo sur l’application Apple Cartes afin de les retrouver sur Apple Pay pour les utiliser partout où ce moyen de paiement est accepté. PayPal prévoit enfin d’ajouter Apple Pay en tant qu’option de paiement sur sa PayPal Commerce Platform, et ses autres flux de paiement non labellisés.

En misant sur les paiements « Tap to pay », PayPal capitalise sur une fonctionnalité annoncée par Apple en février dernier pour faciliter les transactions entre propriétaires d’iPhone, mais aussi simplifier la vie des marchands souhaitant se détacher des TPE traditionnels. « Tap to pay sur iPhone fournira aux commerçants un moyen sûr, privé et facile d’accepter les paiements sans contact et de débloquer de nouvelles expériences de paiement en utilisant la puissance, la sécurité et la commodité de l’iPhone », expliquait à ce propos Apple en début d’année. Utiliser cette fonctionnalité permettra donc à PayPal de toucher tout autant les clients que les commerçants.

