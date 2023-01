RED lance son shopping d’hiver avec de nombreux smartphones en promo

Le shopping d'hiver de RED est en cours. L'opérateur offre de belles remises sur certains téléphones haut de gamme, tels que les iPhone 14 Pro et iPhone 14. Ce dernier tombe à 929 euros au lieu de 1 019 euros avec un forfait mobile sans engagement.

Noël est passé, mais RED continue de proposer de belles remises sur des smartphones haut de gamme. L’opérateur vous permet par exemple d’économiser sur les fleurons d’Apple s’ils sont pris en marge d’une offre mobile. Un vrai bon plan, car l’offre mobile en question est un forfait sans engagement, qui fournit 100 Go de data en 5G tous les mois. L’iPhone 14 passe ainsi à 929 euros au lieu de 1 019 euros, dans n’importe lequel de ses cinq coloris. Attention, vous avez jusqu’au 6 février prochain pour profiter de ces belles offres. L’iPhone 14 Pro est quant à lui disponible, dans les mêmes conditions, à 1 229 euros, soit 100 euros de remise.

L’iPhone 14 en un coup d’œil :

un module photo meilleur la nuit ;

l’excellente puce Bionic A15 ;

une autonomie encore plus large que ses prédécesseurs ;

l’expérience Apple à son meilleur.

Un petit bond générationnel

Des points communs avec l’iPhone 13, l’iPhone 14 en a beaucoup. À commencer par son design. On retrouve le form factor emblématique de la marque, avec les bordures carrées et les coins arrondis. L’écran OLED est identique avec celui de l’iPhone 13, avec une diagonale de 6,1 pouces et une définition de 2 532 × 1 170 pixels. La qualité de l’image est tout aussi excellente que sur la précédente génération.

À l’intérieur du smartphone aussi, la ressemblance se fait sentir. En effet, la puce A15 Bionic, déjà présente sur les iPhone 13, se charge d’offrir toute sa puissance à l’iPhone 14. Celui-ci peut encaisser tout type d’usage sans le moindre problème. Il profite bien entendu d’iOS 16, la dernière version du système d’exploitation d’Apple.

Des changements bienvenus

Bien sûr, Apple ne s’est contenté de livrer une copie carbone de son précédent smartphone. La batterie, par exemple, gagne en endurance, ce qui permet à l’iPhone de tenir une journée complète avec un usage intensif.

Une différence est aussi à noter au niveau des objectifs de l’appareil photo, puisque la caméra principale de 12 mégapixels bénéficie désormais d’un objectif ouvrant à f/1,5. Cela se traduit par un mode nuit deux fois plus rapide avec des performances en basse luminosité grandement améliorées.

Même le prix de l’iPhone 14 change. Facturé 999 euros habituellement, l’iPhone 14 tombe à 929 euros chez RED grâce à une offre de remboursement de 70 euros. Pour en profiter, il faut simplement opter pour un forfait 5G 100 Go. Celui-ci ne coûte que 15,99 euros par mois. À noter que ce forfait est aussi sans engagement. Cela signifie que vous pouvez gérer la durée de votre souscription comme vous l’entendez.

Vous souhaitez aller plus loin ? RED offre une remise supplémentaire de 70 euros si vous faites reprendre votre ancien téléphone, en plus du montant de la reprise, bien entendu. Cette offre est tout à fait cumulable avec les 70 euros d’offre de remboursement mentionnée plus haut. Vous pourrez ainsi faire tomber l’iPhone 14 à 859 euros.

L’iPhone 14 Pro est à 1 229 euros chez RED

La bonne nouvelle, c’est que l’iPhone 14 n’est pas le seul appareil d’Apple à bénéficier d’une promo chez RED. Les iPhone 14 Pro et Pro Max jouissent eux aussi d’un remboursement de 70 euros s’ils sont pris en marge d’un forfait sans engagement 5G 100 Go. Là encore, 70 euros supplémentaires sont à la clé si vous faites reprendre votre ancien téléphone — en plus du montant de la reprise dudit téléphone.

L’iPhone 14 Pro passe ainsi de 1 329 euros à 1 229 euros, voire 1 159 euros (+ le montant de la reprise) en cas de reprise.

L’iPhone 14 Pro profite de la dernière trouvaille d’Apple, à savoir la Dynamic Island. Il s’agit d’un nouveau poinçon qui héberge la caméra et les capteurs FaceID sur la face avant. Celui-ci a la particularité d’être animé par de très belles fonctions logicielles. Vous y trouverez notamment le lecteur de musique, le minuteur, vos appels et une myriade d’autres petites options.

Les iPhone 14 Pro et Pro Max changent également de caméra principale, qui passe désormais à 48 mégapixels. Le pixel bining est à présent de la partie, ce qui permet d’obtenir des clichés avec plus de détails. Enfin, les nouveaux iPhone Pro sont les seuls à profiter de la nouvelle puce A16 Bionic. Un processeur qui offre des performances impeccables. Et, là encore, on retrouve iOS 16.