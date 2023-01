Apple iPhone 15 Pro : l’écran miserait sur une évolution subtile pour se démarquer

Le leaker ShrimpApplePro a publié une fournée de nouveaux éléments au sujet des futurs iPhone 15. Selon lui, les versions Pro et Ultra profiteraient de bordures plus fines… car légèrement incurvées. Un changement subtil qui ferait néanmoins son petit effet.

Traditionnellement attendue en septembre de chaque année, la nouvelle génération d’iPhone subit elle aussi et comme tous les autres smartphones son lot de fuites plus ou moins marquantes. La dernière en date, celle de ShrimpApplePro en l’occurrence, a de quoi faire couler une certaine quantité d’encre dans les médias.

En effet, le leaker aurait été mis au parfum d’un changement subtil propre aux écrans des iPhone 15. Selon lui, la dalle des versions Pro et Ultra – c’est tout du moins comment devrait se nommer le plus haut de gamme – opterait pour des bordures plus fines… grâce à des bords très légèrement incurvés, peut-on lire sur Twitter.

Pour mieux se rendre compte de cette évolution notable, l’intéressé la compare aux écrans des dernières Apple Watch Series. Dans l’idée, les iPhone 15 les plus onéreux produiraient le même effet visuel. Et comme précisé ci-dessus, cela aurait pour conséquence de légèrement réduire les bordures noires latérales de l’écran.

Well I have the result for the display design of the iPhone 15 series.

– all iPhone 15 series will have the same display sizes as iPhone 14 series

– pro 15 will have thinner bezels with curve edges, display is still flat tho, only the bezels is curve

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) January 21, 2023