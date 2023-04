Si la prochaine mise à jour iOS 17 d'Apple devrait être annoncée le 5 juin prochain pendant la conférence WWDC 2023, une rumeur avance que le panneau de raccourci pour Wi-Fi et Bluetooth des iPhone pourrait changer.

La prochaine mise à jour des iPhone pourrait améliorer une de ses fonctions les plus utilisées. Selon le site spécialisé MacRumors, iOS 17 pourrait offrir des changements « majeurs » concernant le Centre de contrôle.

Ce panneau permet d’avoir rapidement accès à des raccourcis pour contrôler le Wi-Fi, le Bluetooth, la luminosité ou encore la lampe torche. L’annonce de cette nouvelle version du système d’exploitation d’Apple est attendue pour la conférence WWDC du 5 juin 2023 prochain.

Une information avancée par un membre du forum du site spécialisé, ayant déjà révélé avec précision le Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro. Malgré son apparente fiabilité du fait de cette révélation précédente, ce leaker anonyme ne donne pas plus de détails sur ces modifications à venir pour le moment.

Une prochaine mise à jour ambitieuse ?

Une rumeur qui ne paraît pas fantasque, puisque comme le note le site d’informations Techradar, le Centre de contrôle d’iOS « n’a globalement pas changé depuis le lancement d’iOS 11 en 2017 ». Le média rappelle également que le design précédent séparait ce panneau de contrôle en deux et ne permettait pas de choisir quels accès rapides y étaient affichés.

Six ans plus tard, on espère donc que la prochaine mise à jour du Centre de contrôle marque une nette évolution. Une possibilité, puisque selon un journaliste du média en ligne Bloomberg, iOS 17 devrait apporter de nombreux changements au système d’exploitation d’Apple.

