iPhone 14 Pro : le double poinçon pourrait tromper vos yeux pour être plus pratique

Pour ses iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro, Apple préparerait une sorte de trompe-l'œil logiciel pour camoufler le fait qu'il y a deux poinçons et utiliser cette astuce pour afficher des icônes et des notifications.

Parmi les quatre iPhone 14 dont la keynote de présentation est attendue le 7 septembre prochain, deux modèles auraient droit une encoche revisitée au sommet de leur écran : les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Cela fait un bon bout de temps en effet qu’un double poinçon est évoqué pour ces versions-là. Il serait composé de deux bulles : une ronde assez classique et une autre au format oblong, semblable à une petite pilule.

Deux poinçons pour un espace

Jusqu’ici, tout le monde s’attendait à ce que ces deux bulles soient toujours visibles bien distinctement sur l’écran allumé de l’iPhone 14 Pro ou de l’iPhone 14 Pro Max. Or, ; voilà que MacRumors vient nous surprendre avec une nouvelle information. Le média spécialisé a en effet été contacté par un informateur anonyme leur indiquant que les deux parties du poinçon apparaîtraient en réalité de manière unifiée, comme s’il n’y avait pas deux trous.

Ainsi, dès que l’écran serait allumé, l’utilisateur ou l’utilisatrice ne verrait pas les deux formes (bulle et petite pilule), mais juste un poinçon plus large. Finalement, il s’agirait presque d’un notch comme celui qu’on connaît depuis l’iPhone X, mais tout de même en moins envahissant.

Pratique pour les icônes et notifications

Ce n’est pas tout. Le contact de MacRumors affirme aussi qu’Apple aurait pour projet de pousser un peu plus loin ce trompe-l’œil en élargissant légèrement et artificiellement la zone noircie autour des poinçons pour pouvoir afficher des éléments dans cette zone. La firme souhaiterait ainsi y placer des icônes normalement situées dans la barre d’état. La source évoque même la piste d’une zone noire s’élargissant vers le bas pour former un carré noir pour laisser la place à certaines notifications.

D’ailleurs, une autre source — cette fois-ci de 9to5Mac –, précise qu’Apple profiterait aussi de cet espace pour y positionner les petits témoins lumineux avertissant que la caméra ou le micro du smartphone est en train d’être utilisé par une application. Ces petits témoins devraient être considérablement plus visibles avec cette technique. À l’heure actuelle, iOS les place à côté de l’encoche et ce n’est pas toujours bien mis en avant.

Pour en revenir à MacRumors, le site affirme avoir découvert des conversations sur certains réseaux sociaux chinois, provenant supposément d’employés de Foxconn, un sous-traitant d’Apple qui intervient dans l’assemblage des iPhone 14. Ces derniers corroboreraient cette piste du double poinçon apparaissant de manière unifiée aux yeux des utilisatrices et utilisateurs. Toutes ces informations restent cependant à considérer avec des pincettes tant qu’Apple ne les aura pas confirmées lors de sa keynote du 7 septembre.

