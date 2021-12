Les iPhone 14 Pro pourraient être équipés d’un poinçon à la place de l’encoche

Selon les informations du site coréen The Elec, Apple se fournirait en écrans percés pour ses iPhone 14 Pro et 14 Pro Max en conservant l'encoche pour les modèles classiques.

En 2017, Apple lançait une petite révolution dans l’industrie du smartphone. L’iPhone X était alors l’un des premiers smartphones du marché à adopter l’encoche en haut de l’écran pour intégrer la caméra selfie. Un choix rapidement repris par le reste de l’industrie l’année suivante avant que les concurrents d’Apple n’optent finalement, en 2019, pour un format plus discret avec le poinçon, un simple trou dans l’écran.

Depuis trois ans cependant, Apple n’a pas fait marche arrière et même la dernière génération d’iPhone, les iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max, arborent encore une large encoche en haut au centre de l’écran. Il faut dire que, contrairement à nombre de leurs concurrents, les iPhone profitent d’un système de reconnaissance faciale en 3D et ne se servent pas du seul capteur photo selfie pour Face ID. Si la firme a réussi à amincir légèrement l’encoche sur les modèles de cette année, il semble cependant qu’elle compte aller encore plus loin pour ses modèles de l’année prochaine.

Un écran percé trois ans après tout le monde

Le site coréen The Elec, généralement bien informé sur les chaînes de production de l’industrie du smartphone, a en effet publié un article ce jeudi, indiquant que la firme passerait à un format de poinçon pour les iPhone 14 Pro de l’an prochain. « L’iPhone Pro de 6,06 pouces et l’iPhone Pro Max de 6,7 pouces auront un écran percé, nous on indiqué nos sources », affirme The Elec. Les modèles plus classiques, les iPhone 14 et iPhone 14 Max — Apple ne prévoirait pas d’iPhone mini en 2022 — conserveraient quant à eux le format avec encoche.

Pour les écrans Oled de ses iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, Apple pourrait à nouveau travailler avec LG Displays, qui propose d’ores et déjà des dalles percées permettant de loger un capteur photo selfie. Samsung serait également dans le coup, la firme coréenne proposant elle aussi sa solution d’écran poinçonné.

Pour l’heure, on ignore encore comment Apple compterait proposer un scan du visage en 3D pour Face ID sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Il se pourrait que la firme abandonne cette fonction de reconnaissance faciale sur ses prochains modèles haut de gamme au profit du retour de TouchID avec un lecteur d’empreintes intégré dans l’écran. Ce retour fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs années, mais serait d’autant plus pertinent à une période où les masques sont omniprésents. Il serait ainsi bien plus simple de déverrouiller son smartphone avec le pouce qu’avec un visage masqué.

Si les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max pourraient ainsi récupérer un écran percé dans l’angle supérieur gauche ou centré en haut de l’écran, les iPhone 14 et 14 Max conserveraient quant à eux la large encoche centrée en haut de l’affichage. Il faudra cependant patienter jusqu’en septembre prochain pour découvrir officiellement la future gamme d’iPhone 14. C’est généralement à cette période que le constructeur américain dévoile sa nouvelle fournée de smartphones.

