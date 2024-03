Le Galaxy S24 Ultra et le Tesla Cybertruck : un enfant illégitime à 9000 dollars

Dans le monde merveilleux de la technologie, il y a ceux qui innovent avec goût, et puis il y a les autres. Aujourd'hui, nous allons parler de ces autres, en particulier de l'entreprise Caviar, qui a récemment dévoilé ses nouvelles créations. Accrochez-vous, ça va secouer.

Il semblerait que l’entreprise Caviar, connue pour ses personnalisations de smartphones parfois douteuses, ait décidé de s’attaquer au Galaxy S24 Ultra, le smartphone premium de Samsung. Mais plutôt que de simplement l’habiller d’une jolie coque, Caviar a choisi de le fusionner avec le Tesla Cybertruck, le pick-up électrique au design… particulier de Tesla.

Le résultat ? Un Galaxy S24 Ultra habillé d’une coque en titane, ornée d’émail coloré, et dont le design s’inspire directement du Cybertruck. Cette édition limitée à 99 pièces est proposée à un prix qui ferait rougir un oligarque russe, allant de 8 770 dollars à 9 490 dollars. Pour ce prix, les clients peuvent même personnaliser certains aspects de leur smartphone, comme les logos, les initiales, ou encore ajouter des formes et éléments à leur guise. Parce que quand on a autant d’argent à dépenser, autant avoir un smartphone qui ressemble à rien d’autre, n’est-ce pas ?

L’iPhone 15 Pro et le casque Apple Vision Pro : une association qui laisse rêveur

Mais Caviar ne s’arrête pas là. L’entreprise a également décidé de fusionner l’iPhone 15 Pro avec le casque de réalité augmentée d’Apple, l’Apple Vision Pro.

Là encore, le smartphone se voit doté d’une coque en titane et d’émail, le tout dans une édition limitée à 99 pièces, proposée de 8 060 à 9 060 dollars.

Ces créations, pour le moins surprenantes, s’adressent à une cible bien précise : les amateurs de luxe et d’excentricité, prêts à dépenser des sommes astronomiques pour se démarquer. Si l’on peut saluer Caviar, mais on est en droit de se demander si ces combinaisons improbables ne sont pas simplement le reflet d’un manque d’inspiration, voire d’un certain mauvais goût.