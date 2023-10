Apple et Samsung : encore une preuve de leur implacable domination en France

Un récent top 5 des smartphones les vendus en France vient confirmer, s'il le fallait, la domination écrasante d'Apple et Samsung sur ce marché.

Dans le monde des smartphones, il est de notoriété publique que, en France, Samsung occupe la première place en termes de parts de marché et Apple la deuxième. Il en est ainsi depuis des années et il semblerait qu’il en sera ainsi pendant encore un bon moment.



iPhone, Galaxy, iPhone…

Le cabinet d’analyses Counterpoint Research apporte une nouvelle preuve de cette domination des deux géants en partageant le top 5 des smartphones les plus vendus en France pendant le mois de juillet 2023. On y trouve trois iPhone et deux smartphones Galaxy.

Voici le classement établi par le rapport de Counterpoint.

Non seulement, le top 5 en question est monopolisé par Apple et Samsung, mais en plus on remarque qu’il ne s’agit que de smartphones haut de gamme. Une observation qui n’a rien de surprenant pour la firme à la pomme qui a toujours su vendre des smartphones onéreux comme des petits pains. Il est revanche plus étonnant pour Samsung de ne pas voir figurer un Galaxy A de milieu de gamme dans ce tableau.

L’entreprise sud-coréenne excelle pour vendre des volumes importants de smartphones, mais pas forcément sur ses modèles Galaxy S plus chers qui, avec leurs innovations, servent notamment à valoriser l’image de marque du constructeur. On rappellera cependant que cette gamme est généralement très plébiscitée.

Cette année, tout particulièrement, les S23 ont reçu moult éloges grâce, en partie, à l’intégration d’une excellente puce Snapdragon 8 Gen 2 pour les modèles européens qui tranchaient avec la frustration des SoC Exynos des années précédentes. Frustration qui risque éventuellement de revenir sur les Samsung Galaxy S24 malheureusement.

Pour en revenir à Apple, on notera une bonne performance estivale des iPhone 14 malgré le fait que les iPhone 15 allait arriver peu après. Peut-être que des promotions alléchantes pendant l’été ont boosté les ventes.

Un marché conservateur

Quoi qu’il en soit, le rapport de Counterpoint vient rappeler que Samsung et Apple règnent en maître sur le marché français assez conservateur. Si Xiaomi a réussi a creusé son trou en occupant une troisième place solide encore sur l’année 2022, d’autres marques sont tombées de haut à l’instar d’Oppo contraint de quitter le marché français et européen.