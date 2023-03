iOS 17 : une mise à jour plus importante que prévu avec les nouveautés « les plus demandées »

Selon le spécialiste Mark Gurman, iOS 17 serait une mise à jour plus importante qu'initialement prévu par Apple. Cette future version devrait ainsi apporter certaines des fonctionnalités « les plus demandées par les utilisateurs ».

iOS 17 est la prochaine mise à jour d’envergure attendue pour les iPhone — et notamment les iPhone 15. Prenant la suite d’iOS 16 — et des quelques améliorations qui ont suivi comme iOS 16.4 –, cette nouvelle mouture promet d’être bien plus importante que prévu. C’est du moins ce qu’explique Mark Gurman, journaliste de Bloomberg très souvent bien informé sur les plans d’Apple.

Dans un tweet, Mark Gurman explique que « lorsqu’Apple a commencé à développer iOS 17, l’idée initiale était d’en faire une version de mise au point, davantage axée sur la correction des bugs et l’amélioration des performances que sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités ». Il poursuit en affirmant qu’en agissant de la sorte, la firme à la pomme espérait éviter les soucis qui ont émaillé le lancement d’iOS 16. Cette version était ambitieuse, mais a connu quelques bugs ou fonctionnalités déployés après les délais impartis.

« Mais plus tard dans le processus de développement, la stratégie a changé. La version 17 d’iOS devrait désormais présenter plusieurs fonctionnalités « agréables à avoir », même s’il manque une amélioration majeure comme l’écran de verrouillage remanié de l’année dernière ». Mark Gurman conclut en affirmant que la mise à jour à venir a notamment pour but d’apporter plusieurs des fonctions « les plus demandées par les utilisateurs ».

When Apple set out to develop iOS 17, the initial thinking was to call it a tuneup release — one focused more on fixing bugs and improving performance than adding new features (not unlike the approach the company took with Snow Leopard on Mac OS X back in 2009). The hope was to…

— Mark Gurman (@markgurman) March 26, 2023