iOS 17 : date de sortie, nouveautés, iPhone compatibles… tout savoir sur l’OS d’Apple

La prochaine mise à jour des iPhone réserve, comme d'habitude, son lot de nouveautés. Certaines évolutions ont déjà fuité, tout comme la liste des iPhone compatibles.

Comme chaque année, l’iPhone va voir arriver en 2023 la nouvelle version de son système d’exploitation, intitulée iOS 17. On fait le tour des nouveautés et des informations à connaître sur iOS 17, le futur système d’exploitation des iPhone 15.

Les nouveautés d’iOS 17

Si, au départ, les premières rumeurs laissaient penser qu’iOS 17 se contenterait d’être une mise à jour mineure, au fil des mois, les nouveautés potentielles ont fini par pointer le bout de leur nez. Un écran de verrouillage aux capacités décuplées, la possibilité d’installer d’autres magasins d’applications, des options d’accessibilité bien pensées et des relookings d’apps… on fait le tour du programme.

L’écran de verrouillage amélioré

Alors qu’Apple a introduit un écran de verrouillage personnalisable sur iOS 16, la marque souhaiterait aller encore plus loin sur iOS 17 en proposant une myriade d’options sur l’écran de verrouillage. Comme le rapporte Bloomberg, verrouillé et posé en position horizontale, l’iPhone pourrait agir un peu comme le ferait un Google Nest ou un Amazon Echo.

L’idée serait de rendre l’iPhone plus utile, même verrouillé. Le nom de code de cette fonctionnalité serait Dawn, « aube » en français. Elle s’appuierait sur le travail déjà effectué sur les widgets d’écran de verrouillage pour les pousser plus loin et afficher la température, les informations et autres petites informations.

Sideloading : ceci est une révolution

Un changement majeur pourrait bien se profiler avec iOS 17. La firme de Cupertino se verrait forcée de renoncer à l’une de ses fameuses spécificités : l’exclusivité de l’App Store pourrait prendre fin, selon Bloomberg.

En clair, si jusqu’ici le seul moyen d’installer une application sur un iPhone était de passer par l’App Store, Apple se résoudrait à autoriser d’autres possibilités. Il serait potentiellement possible d’installer des magasins d’applications tiers comme le Play Store de Google ou le Galaxy Store de Samsung par exemple. On imagine cependant plutôt une marque comme Epic pour s’engouffrer sous peu dans la brèche.

Avec cette nouveauté, Apple irait ainsi dans le sens de la loi européenne sur les marchés numériques, qui force le géant à proposer, sur le territoire de l’UE, l’installation d’applications tierces sur ses téléphones.

Personnal Voice et Assistive Access

Sur le front de l’accessibilité, iOS 17 va aussi apporter son lot d’innovation. Diverses nouveautés débarquent sur les iPhone.

Pour les personnes souffrant de déficiences cognitives, Apple a présenté Assistive Access. Il s’agit d’un mode simplifié de l’iPhone qui peut être piloté par un proche de confiance. L’idée étant de faciliter l’accès aux applications favorites grâce à une interface allégeant la charge cognitive.

Assistive Access iOS 17

Personnal Voice et Live Speech font aussi leur apparition. Live Speech va tout simplement lire un texte rédigé par l’utilisateur·rice pendant des appels téléphoniques ou en FaceTime, mais peut aussi être utilisé lors de conversation en face à face. Personnal Voice de son côté va s’attacher à créer une voix qui ressemble aux utilisateurs·rices. Cette solution s’adresse aux personnes susceptibles de perdre l’usage de la parole. Elles sont invitées à lire 15 minutes de textes aléatoires pour permettre à l’iPhone ou l’iPad de créer une voix similaire.

Petit bonus, il s’agit d’une fonctionnalité d’apprentissage automatique de l’appareil. Comprendre par là que tout se passe sur l’appareil, afin de garantir une certaine dose de confidentialité.

Une dernière fonctionnalité intitulée Point and Speak vient s’ajouter à l’application Loupe pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Elle permet, en filmant son environnement, de pointer du doigt des éléments que l’iPhone va lire à voix haute.

Quelques changements de looks

De façon plus légère, quelques applications pourraient voir leur présentation évoluer. L’intégration de grilles semble être de rigueur, notamment pour les fonds d’écran ou pour Health. D’autres applications pourraient voir leur style évoluer comme CarKey ou Wallet par exemple.



Dynamic Island, la fameuse nouveauté introduite sur les iPhone 14 Pro pour supprimer l’encoche, devrait se frayer un chemin sur les iPhone 15 non Pro. L’occasion pour Apple d’élargir les possibilités de cet outil, encore trop peu utilisé par les applications tierces.

Le centre de contrôle, inchangé depuis 2017, devrait également profiter d’une importante remise au goût du jour. On ignore pour l’heure ce que nous prépare la firme de Cupertino sur ce sujet.

Quand sortira iOS 17 ?

La toute première présentation d’iOS 17 est prévue pour le 5 juin 2023, lors de la WWDC 2023. Il s’agit de la conférence dédiée aux développeurs d’Apple. Généralement, iOS 17 est disponible dans la foulée sur les iPhone les plus récents, mais en version bêta. La version stable d’iOS 17 devrait être rendue disponible au moment de la sortie des iPhone 15.

Les iPhone compatibles iOS 17

Pour le moment, rappelons qu’Apple n’ayant pas communiqué la liste des iPhone supportés, il convient d’être prudent. Généralement, la firme de Cupertino offre 6 à 7 ans de suivi logiciel sur ses iPhone.

Selon certaines rumeurs controversées et relayées par Mac Rumors, Apple pourrait abandonner le support de ses appareils équipés de la puce A11 Bionic. Cela concernerait donc les iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X.

Des iPad pourraient être concernés également. Il s’agirait des iPad de 5e génération et les iPad Pro 9,7 pouces et 12,9 pouces de première génération.

Si l’on en croit ces rumeurs, voici la liste des iPhone compatibles :

Il faudra bien sûr ajouter les iPhone 15 à cette liste.

