Apple Vision Pro : cet avis de Steve Jobs sur la VR n’a aucun intérêt en 2023

Comme souvent quand Apple lance un nouveau produit, de petits malins sont allés chercher dans les archives l'avis de Steve Jobs sur le sujet. La démarche est de moins en moins pertinente.

Parmis les géants de la tech, Apple est sans doute l’une des firme à avoir été le plus marquée par le destin de so cofondateur Steve Jobs. L’homme d’affaires a laissé une telle empreinte que son avis peut encore apparaitre comme une référence plus de 10 ans après son décès.

Il faut dire qu’il était connu pour ses sorties véhémentes à l’égard de certains choix technologiques. Alors quand le Apple moderne semble « trahir » la philsophie de Steve Jobs, cela fait facilement les gros titres de la presse tech. Pourtant, la démarche est de moins en moins pertinente.

L’avis de Steve Jobs est à côté de la plaque en 2023

L’annonce de l’Apple Vision Pro a marqué toute l’industrie. De l’aveu même de la firme, il s’agirait du produit le plus important dévoilé depuis l’iPhone ou le Mac, deux appareils développés du vivant de Steve Jobs. Pour évaluer la nouvelle machine, qui divise parmi les observateurs pour son prix ou certaines de ses propositions, certains se sont amusés à aller chercher l’avis de Steve Jobs.

Dans cet extrait de 2005 relevé par BFM et Clubic, il indique à Walt Mossberg qu’il n’existe pas encore d’équivalent aux écouteurs audio. Pour lui, ces derniers sont une expérience « miraculeuse » où il suffit de mettre deux écouteurs sur les oreilles pour avoir l’impression d’être en présence d’un système de haut-parleurs. Steve Jobs termine en expliquant qu’il n’existe pas d’équivalent pour la vidéo, rien que l’on puisse emporter avec soi pour « remplacer un écran plasma de 50 pouces ». Walt Mossberg évoque alors les casques existants à l’époque et Steve Jobs répond rapidement « mais ils sont médiocres » devant une salle hilare.

Aussi amusant soit-il, cet avis n’a plus vraiment d’intérêt en 2023. D’abord, cet extrait date d’avant la création d’Oculus et des casques de VR modernes. On précède même le lancement de l’iPhone, et donc l’explosion du marché des smartphones dont les écrans sont l’une des briques fondatrices des casques de réalité mixte d’aujourd’hui.

Par ailleurs, l’Apple Vision Pro compte justement parmi ses promesses la capacité de remplacer un téléviseur en projetant du contenu vidéo devant les yeux. Apple a même fait monter Disney sur scène pour mettre en avant l’un des piliers de son casque.

En attendant les tests, on peut encore s’interroger sur la qualité de l’expérience cinéma proposée par l’Apple Vision Pro en 2023, mais on peut être à peu près sûr que l’expérience sera meilleure que sur un téléviseur plasma HD Ready de 2005. Oui, en 2005 on se place aussi avant la démocratisation de la haute définition 1920 x 1080 pixels.

