Pour Apple, 8 Go de RAM sur MacBook équivaut à 16 Go sur PC

Encore vivement critiqué pour les 8 Go de RAM de son MacBook Pro d'entrée de gamme, Apple se défend à nouveau et n'en démord pas.

Apple n’a pas fini de justifier le positionnement de son MacBook Pro d’entrée de gamme. Nous l’avions relevé lorsque le constructeur a dévoilé ses nouveaux laptops avec puce M3 : le premier prix n’offre que 8 Go de RAM.

Si le débat revient à nouveau sur le devant de la scène, c’est bien parce qu’Apple vise les professionnels avec ces MacBook Pro. Et visiblement, la firme persiste dans les raisons de ce choix.



Interrogé par le site chinois IT Home, Bob Brochers, en charge du marketing produit chez Apple, s’est exprimé sur l’épineux sujet de la mémoire vive des MacBook Pro.

Il tient ainsi à rappeler le fonctionnement particulier de la mémoire au sein des machines intégrant Apple Silicon :

Nous utilisons une architecture de mémoire unifiée, ce n’est donc pas exactement la même chose que la mémoire des autres systèmes, car nous utilisons cette mémoire de manière efficiente. Couplées à notre technologie de compression de mémoire d’Apple, les performances de 8 Go de mémoire dans le MacBook Pro M3 d’Apple sont proches de celles de 16 Go dans d’autres systèmes.

Depuis l’introduction des puces Apple M1 en 2020, les MacBook exploitent une architecture mémoire unifiée, qui partage ainsi mémoire vive et vidéo entre le CPU et le GPU, pour des gains de performances notables à travers tout le système.

Quant à la compression de mémoire, elle a été implémentée il y a dix ans dans Mac OS X 10.9 Mavericks alors que le constructeur était déjà critiqué pour inclure trop peu de RAM dans ses machines.

L’alliance de ces deux technologies est, selon Apple, un palliatif suffisant pour justifier un modèle de base du MacBook Pro à 8 Go de RAM. En réalité, les premiers tests de la machine font état d’un ressenti bien différent.

Le site The Verge notamment n’a pas mâché ses mots sur ce MacBook Pro premier prix :

D’après mon expérience, la mémoire vive compte encore et il est ridicule que le modèle de base n’offre que 8 Go. Bien sûr, il faut dépenser en fonction de ses moyens, mais je pense que tout le monde a intérêt à acheter au moins 16 Go de nos jours. Ne soyez pas comme moi.