On a lu tous les tests des nouveaux MacBook Pro M3 d’Apple pour vous

Vous vous demandez si le dernier MacBook Pro M3 est à la hauteur des attentes ? Pas besoin de naviguer sur une marée de tests — nous avons fait le gros du travail pour vous.

C’est officiel, Apple a lancé sa nouvelle flotte de MacBook Pro, équipés des tout nouveaux processeurs M3. La grande nouvelle, c’est que cette fois-ci, Apple a mis les bouchées doubles en annonçant non pas une, mais trois nouvelles puces : la M3, la M3 Pro et la M3 Max. Et attention, on assiste à un petit chamboulement dans la gamme : adieu le MacBook Pro 13 pouces et sa fameuse TouchBar, bonjour un modèle 14 pouces flambant neuf et plus costaud — mais qui pèse aussi plus lourd sur le porte-monnaie.

On n’a pas encore pu mettre la main dessus pour un test, mais les critiques des premiers tests commencent à fleurir sur le net, l’embargo presse a été levé. On vous fait donc un petit tour d’horizon pour vous mettre l’eau à la bouche.

Des airs de famille

Première chose à savoir : tous ces nouveaux MacBook Pro partagent des traits communs. Mais ne vous y trompez pas, il n’est pas si simple de les comparer entre eux. Prendre le modèle de base avec la puce M3 et le mettre face aux versions boostées M3 Pro ou Max, c’est un peu comme comparer une berline avec une voiture de sport.

Et, selon Arstechnica, côté look, on reste sur du classique Apple : mêmes dimensions, mêmes ports, même clavier et même webcam que l’ancienne génération. La petite nouveauté qui fait plaisir, c’est l’écran ProMotion un peu plus lumineux pour ceux qui aiment travailler en terrasse. Mais ne vous attendez pas à être ébloui, c’est un petit plus, pas une révolution.

Un modèle de base qui fait débat

Le MacBook Pro M3, c’est le petit nouveau qui veut se faire une place avec son étiquette à 2000 euros. Mais attention, il a ses limites : moins de ports USB-C / Thunderbolt que ses grands frères et il ne peut brancher qu’un seul écran externe. La mémoire et le stockage sont aussi un peu à la traîne. Mais bon, si vous êtes du genre à privilégier un bel écran et suffisamment de ports sans avoir besoin d’une machine de guerre, pourquoi pas.



Des sites comme The Verge lancent quand même un petit avertissement : la configuration de base peut sembler un peu légère, surtout avec seulement 8 Go de RAM. Ils le disent clairement, si vous pouvez, mieux vaut éviter l’entrée de gamme. On l’a aussi souligné

Les premiers retours sont plutôt positifs : on parle d’une belle autonomie et d’une machine qui tient la route même avec plein d’onglets ouverts et plusieurs applications en marche. Pour le jeu, c’est pas encore ça, mais pour le travail de tous les jours, il y a de quoi faire.

Celui que tout le monde attend : le M3 Max

Tout le monde a les yeux rivés sur le M3 Max. Le M3 Max, et faut dire qu’il en jette un max ! Apple l’a bien compris et a principalement envoyé cette version à la presse tech.

Lorsque Numerama a mis la main dessus, le verdict était sans appel : « Le MacBook Pro de 16 pouces n’est pas pour tout le monde. Épais et lourd, il se destine aux vrais professionnels… La force du MacBook Pro de 16 pouces, particulièrement avec une puce M3 Max, est sa puissance d’exception. ». Cette puissance est le fruit d’un progrès technique inouï, que Numerama caractérise ainsi : « Le plus incroyable est le progrès réalisé par Apple en moins de trois ans… Le MacBook Pro de novembre 2023 est une nouvelle démonstration de force d’Apple, plus en avance que jamais sur ses concurrents. ».

Arstechnica, quant à eux, ont été impressionnés par la capacité de la puce à rivaliser avec les colosses du PC de bureau : « Les puces M3 Max peuvent se rapprocher des performances monocœurs et multicœurs des puces d’ordinateur de bureau haut de gamme… ce qui est vraiment impressionnant. ». Le comparatif avec des modèles de référence dans le monde du gaming illustre cette domination : « Cependant, ce sont tous deux de gigantesques ordinateurs portables de jeu de 17 pouces, nous avons donc également comparé le M3 Max à un Razer Blade 14… l’avantage d’Apple en matière d’efficacité énergétique brille vraiment. ».



La différence se fait sentir notamment dans l’efficacité : « Les ordinateurs portables MSI et Asus sont tous deux des monstruosités imposantes et bruyantes… Les MacBook Pro 14 et 16 pouces d’Apple sont silencieux, relativement frais et suffisamment légers pour être rangés dans un sac. ».

En matière de graphismes, malgré une légère infériorité face aux mastodontes du secteur, le M3 Max se défend avec brio : « Le M3 Max peut certainement jouer à des jeux haut de gamme s’il en a l’occasion, et le MacBook Pro parvient à fonctionner de manière relativement froide et silencieuse tout en le faisant. ».

« Une autre génération de puces maintient intacte la réputation d’Apple en matière de performances et d’efficacité énergétique. » Cette citation résume bien le chemin parcouru depuis le M1. L’évolution est significative, même par rapport à l’imposant M1 Ultra : « Le M3 Max peut battre ou se rapprocher des performances du M1 Ultra dans de nombreuses situations. ».

Les Numériques a poussé le MacBook Pro 14 M3 Max dans ses derniers retranchements et a relevé « Les nuisances sonores du MacBook Pro 14 M3 Max atteignent 42,3 dB ». Ça veut dire qu’en gros, quand vous lui donnez du fil à retordre, il va se faire entendre. Vous allez le remarquer quand il bosse dur, genre pendant un gros rendu 3D ou un traitement vidéo qui met le processeur à l’épreuve. Mais, il faut relativiser, parce que même si le bruit est là, on est loin du vacarme des laptops gamers qui, eux, peuvent sonner comme un décollage de fusée à côté.

L’écran est un autre point fort non négligeable : « De grands écrans ProMotion fluides et esthétiques. ». Et Numerama ajoute : « Ultra lumineux, 10 216 mini LED… on recommande le MacBook Pro à des gens qui n’ont pas besoin de sa puissance rien que pour son écran. ». La technologie Mini LED est appréciée pour sa proximité avec la qualité de l’OLED.

TechRadar, impressionné par la vitesse de la machine, affirme : « Si vous voulez l’ordinateur portable le plus rapide jamais produit par Apple et qui rivalise avec la vitesse de n’importe quel système Windows, ne cherchez pas plus loin. ». Cette performance est aussi un signal fort pour les développeurs de jeux, comme l’indique TechRadar : « Les développeurs de jeux considèrent désormais le Mac comme une plate-forme viable… Ce n’est pas seulement que les jeux arrivent sur Mac ; c’est qu’ils sont aussi jouables et immersifs que n’importe quoi sur une plate-forme de jeu Windows 11. ».

Cependant, le potentiel ludique du Mac reste freiné par le nombre de titres disponibles, comme l’explique Numerama : « Apple devrait tenter de ramener les jeux les plus populaires, afin de faire du Mac une alternative crédible aux consoles pour les gens qui jouent à des titres simples. ».

Mais tout n’est pas parfait. Gizmodo pointe du doigt certaines lacunes : « L’encoche de la caméra est toujours gênante… En termes simples, il s’agit d’une itération de ce qui a déjà fonctionné pour le MacBook équipé de M1, mais est-ce suffisant pour vendre aux utilisateurs actuels de MacBook une toute nouvelle génération d’ordinateurs portables ? ».

Ce commentaire met en lumière un aspect crucial : le défi constant d’innovation auquel Apple doit faire face. Les attentes sont élevées, et les consommateurs recherchent non seulement des améliorations en termes de performance mais aussi en matière de design et d’expérience utilisateur. Gizmodo, en évoquant la réticence potentielle des utilisateurs face à une nouvelle génération de MacBook Pro qui semble trop proche de son prédécesseur, soulève un point important sur la nécessité pour Apple de continuer à innover de manière significative à chaque nouvelle sortie.

Pour autant, ce n’est pas parce qu’un produit est une évolution plutôt qu’une révolution qu’il ne mérite pas d’être considéré. Le M3 Max et le MacBook Pro qui l’héberge sont le fruit d’un affinage méticuleux, d’une quête incessante de la perfection dans les détails. Comme un bon vin, chaque millésime apporte sa touche, son caractère, et parfois, les changements les plus subtils sont ceux qui façonnent l’expérience la plus enrichissante.



Et peut-être que le véritable test ne réside pas dans les fiches techniques ou les comparaisons, mais dans l’usage quotidien. Dans ce cadre, la réputation d’Apple d’offrir une expérience utilisateur lisse et intégrée joue en sa faveur. Le MacBook Pro, avec sa puce M3 Max, semble prêt à répondre aux attentes des professionnels les plus exigeants, offrant une puissance et une portabilité qui étaient autrefois des extrêmes irréconciliables.

Enfin… il y a aussi ce nouveau coloris. Ce fameux « Noir sidéral », c’est la nouvelle tentative d’Apple pour rafraîchir ses MacBook Pro. Numerama a l’air de dire que ça claque pas mal sur le clavier. Le hic, c’est que la poussière et les traces de doigts, elles adorent cette couleur. Alors oui, ça a de la gueule, mais faut pas avoir peur de sortir le chiffon.

