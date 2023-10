Ce qui cloche avec le MacBook Pro M3 entrée de gamme d’Apple

Apple vient de dévoiler sa dernière gamme de MacBook Pro avec les puces M3, et il y a de quoi être un peu perdu. Entre les MacBook Pro 14 et 16 pouces, et les différentes configurations possibles, on a un éventail de prix qui va de 2000 à 8000 euros. Mais quand on regarde de plus près, surtout pour le modèle d'entrée de gamme, on peut se poser quelques questions.

Apple a levé le voile sur sa nouvelle gamme de MacBook Pro, intégrant les toutes dernières puces M3, M3 Pro et M3 Max. Une annonce qui s’est faite dans une atmosphère électrique, et pour cause, c’est la première fois qu’Apple lance simultanément toutes les variantes de sa nouvelle génération de puces.

Le géant de Cupertino semble avoir élargi sa gamme MacBook Pro de manière spectaculaire, proposant des configurations qui vont de 2 000 à 8 000 euros. Mais en y regardant de plus près, quelques zones d’ombre apparaissent, notamment sur le MacBook Pro M3 d’entrée de gamme.

Le MacBook Pro 14 pouces M3 : un « Pro » pas si Pro que ça

Le MacBook Pro 13 pouces (1599 euros), c’est fini. Apple a décidé de le remplacer par un 14 pouces un peu spécial. Ce dernier embarque une puce M3 avec un CPU de 8 cœurs et un GPU de 10 cœurs. Jusque-là, tout va bien. Sauf que cette machine ne peut gérer qu’un seul écran externe, contrairement aux versions plus musclées qui en supportent jusqu’à trois. Un détail qui peut avoir son importance, surtout pour les professionnels qui ont l’habitude de travailler sur plusieurs écrans.

Et là où ça fait mal, c’est au niveau du prix et de la config. Le MacBook Pro 14 pouces M3 démarre à 2000 euros, mais avec seulement 8 Go de RAM et 512 Go de SSD. Pour un usage pro, ça risque d’être trop juste. Si vous voulez passer à 16 Go de RAM, il va falloir sortir 230 euros de plus. Même constat pour le stockage SSD, avec 512 Go proposés de base, et un coût additionnel de 230 euros pour atteindre 1 To.

Par contre, c’est vrai, cette entrée de gamme profite de la technologie d’écran Liquid Retina XDR, qui est essentiellement la marque d’Apple pour ce que beaucoup appellent la technologie mini LED. Et ça, c’est une bonne chose.

Un positionnement tarifaire qui interroge

En fait, Apple a intégré l’ancien MacBook Pro 13 pouces M2 dans sa nouvelle gamme, mais en le faisant passer pour un produit plus abordable. Sauf que lorsqu’on regarde les configurations et les prix, on se rend compte que ce n’est pas vraiment une bonne affaire, surtout pour les pros qui ont besoin de puissance et de flexibilité. Du coup, si vous voulez vraiment profiter des performances des puces M3, vous allez probablement devoir vous tourner vers les versions Pro ou Max, et là, c’est une autre histoire niveau budget. Ou attendre le MacBook Air M3… en 2024.