Le top 3 des meilleurs PC portables chez Frandroid en novembre 2023

Les ordinateurs portables aussi ont droit à leurs tests chez Frandroid. En octobre, nous avons testé plusieurs modèles, tous très différents. Voici ceux qui ont retenu notre attention.

Besoin d’un ordinateur portable ? Oui, mais lequel ? Il existe tout un tas de modèles de laptops, et tout un tas de gammes différentes. Ultrabook, Chromebook, PC familial, pour le gaming, ou encore puissante machine pour les créatifs… il y en a pour tous les goûts et les besoins. Chez Frandroid, nous testons tous les types de laptops. Ce mois-ci, nous avons retenu trois modèles aux usages bien distincts, un MSI et deux machines d’Acer. Le top 3 des meilleurs ordinateurs portables, c’est tout de suite.

Acer Swift Edge 16 (SFE16-43) L'ultrabook à grand écran

Le nouveau Acer Swift Edge 16 de 2023 est une réussite. Il s’agit d’un ultraportable de 16 pouces, fin, léger (1,2 kg), dont les finitions sont exemplaires et arborant une grande sobriété. Il arbore une jolie dalle Oled de 16 pouces en 3200 x 2000 pixels, avec rafraichissement maximal de 120 Hz et une calibration au poil. Sur la connectique, rien à redire, tout est là : deux ports USB-C 4.0, deux ports USB-A 3.2, un port HDMI 2.1, une prise jack et un lecteur de cartes microSD.

Il a tout bon également sur les performances. Son SoC AMD Ryzen 7 7840U, couplé à 16 Go de RAM LPDDR5, et un gros disque dur SSD de 1 To, en font un des ultrabooks les plus efficaces et polyvalents. Avec jusqu’à 9 heures d’autonomie, ce modèle est dans la norme. Si vous voulez un vaste écran, mais que vous voulez aussi pouvoir transporter votre laptop sans souci, ce PC est tout indiqué.

Retrouvez son test complet pour tous les détails.

Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT) Le champion du prix

Le nouveau Chromebook Plus 514 d’Acer est un modèle d’équilibre. On ne pourra que le conseiller aux personnes cherchant un laptop à moins de 500 euros. Avec son écran de 14 pouces, il reste cependant plutôt compact et léger, avec 1,45 kg sur la balance. Bien entendu, majoritairement constitué de plastique, le châssis du modèle est cependant bien fini.

Cette machine offre ce qui manquait à la majorité des autres modèles de Chromebooks : des performances honnêtes. Il dispose, en effet, d’un CPU AMD Ryzen 3 7320C, accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de SSD. Pour faire tourner Chrome OS, qui s’est d’ailleurs bien amélioré, c’est tout à fait suffisant. Avec 10 heures d’autonomie, un écran en Full HD et une connectique complète, il s’agit d’une option à considérer pour les petits budgets, notamment les étudiants.

Direction le test du Acer Chromebook Plus 514 pour en savoir plus.

MSI Stealth 14 Studio (A13VG-003FR) Le PC pour les créatifs

Changement total d’ambiance avec le MSI Stealth 14 Studio. Cette bête de course est à destination des créatifs. Sa RTX 4070 (bien qu’un peu bridée pour éviter la chauffe) et son CPU Intel Core i7-13700H sont pensés pour soutenir tout type de créations graphiques, de l’audio à la vidéo en passant par la 3D.

MSI a en outre fait le choix d’un petit format 14 pouces qui permet au laptop de rester plutôt nomade, faisant la part belle à un châssis de haute qualité en alliage de magnésium et d’aluminium. La dalle IPS LCD supporte une définition 2560 x 1600 pixels, soit un ratio 16:10, et un taux de rafraîchissement maximal de 240 Hz. Même l’autonomie est honnête. En bref, pour les créas qui veulent une machine à transporter partout avec eux, MSI a réussi son pari.

Envie de plus de détails : rendez-vous sur le test complet du MSI Stealth 14 Studio.

