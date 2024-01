Vision Pro : déjà les bêtises classiques d’un produit de première génération d’Apple

Les premiers tests de l'Apple Vision Pro sont sortis, et on découvre avec les limitations imposées par Apple dans son logiciel VisionOS. On n'est pas surpris, mais on est quand même un peu atterré.

À chaque lancement d’un nouveau produit Apple, les mêmes polémiques. Il y a celles sur le prix bien sûr, toujours trop élevé, mais aussi celles sur les fonctions manquantes. Particulièrement quand on parle d’une nouvelle catégorie de produits comme l’Apple Vision Pro et son système Apple VisionOS.

Bien sûr, Apple n’est pas reparti d’une page blanche pour concevoir son système. La firme réutilise des briques de macOS et iOS dans son casque. Et pourtant, des fonctions très basiques sont absentes du casque dans sa première version. C’est ce que les premiers tests du casque ont fait ressortir.

Vous ne pouvez pas réorganiser les applications

C’est 9To5Mac qui met en lumière ce manque un peu aberrant. Sur VisionOS, vous ne pouvez pas réorganiser les icônes des applications du menu d’accueil. Difficile de davantage sonner comme une première version d’un système d’exploitation. Impossible donc de déplacer des icônes par un simple glisser-déposer avec les mains.

Résultat, les applications Apple situées en première page sont indétrônables. Si vous avez installé des applications depuis l’App Store, il faudra les découvrir après celles d’Apple, et surtout en deuxième page. Les applications « compatibles » VisionOS basées sur leurs versions iPadOS ont le droit à un dossier dédié en première page.

Les applications installées par l’utilisateur sont obligatoirement triées par ordre alphabétique. Là encore, impossible de les réorganiser.

Encore un autre élément absent, et pour habituel pour les utilisations d’iPad ou d’iPhone, vous ne pourrez pas ajouter des sites web ou des webapp à l’accueil de VisionOS depuis Safari. Le bouton « ajouter à l’écran d’accueil » n’est pas proposé sur la version VisionOS de Safari.

On ose espérer et imaginer qu’Apple proposera davantage d’options de personnalisation de son interface à partir de Vision OS 2.0. Rappelons que l’Apple Vision Pro est commercialisé à 3 500 dollars aux États-Unis.