Apple Music teste une fonction très pratique si vous venez de Spotify ou Deezer

Voilà une fonction qui ne devrait pas rendre le sourir à Spotify. Apple propose en beta de migrer sa bibliothèque de musique Spotify vers Apple Music.

Les services de streaming de musique sont nombreux sur le marché : Apple Music, Spotify, Deezer, Qobuz, etc. Ils proposent généralement des offres d’abonnement sans engagement, et il peut donc être tentant de passer d’une offre à une autre pour tester si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs.

Le problème, dans ce cas de figure, est qu’il faut alors prendre le temps de reconfigurer sa bibliothèque de musique et ses différentes playlists. Apple semble sur le point de régler ce problème avec une intégration du service SongShift.

Une beta pour Android

La nouveauté est apparue dans Apple Music en version beta pour Android, l’une des rares applications Apple proposées sur l’écosystème de Google. Cette mise à jour intègre le service Songshift qui permet de connecter deux comptes de services musicaux pour fusionner leur bibliothèque.

Ici, Apple utilise cette intégration pour proposer d’importer vos musiques depuis un compte Deezer, Spotify, ou autre. Songshift prend en charge officiellement la plupart des services sur le marché.

Il faudra voir si Apple proposera bien Songshift sur la version stable sur Android et si la firme va aussi l’intégrer sur l’application pour iPhone. Une facilité supplémentaire pour passer de Spotify à Apple Music dans l’écosystème iOS pourrait être très mal vu par les régulateurs.