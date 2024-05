iPad Pro Oled : l’écran mérite bien un petit coup de polish, mais rien de grave

Apple a confirmé un problème sur l'écran OLED de ses nouveaux iPad Pro. Ce dernier aurait dans certains cas du mal à afficher par exemple toutes les nuances de bleu. Heureusement, un correctif logiciel est d'ores et déjà en chantier.

Lancés la semaine dernière, les nouveaux iPad Pro ont rapidement fait parler d’eux pour autre chose que les performances de leur puissante puce M4, ou la qualité de leur nouvel écran Oled. Depuis quelques jours, certains testeurs rapportent en effet des problèmes d’affichage en lien avec le HDR, mais aussi des difficultés pour afficher certaines nuances de bleu. Un souci loin d’être anodin pour des tablettes haut de gamme, vouées justement aux usages créatifs, et ayant vocation à être utilisées, entre autres, par des graphistes ou des illustrateurs.

Plus précisément, on apprend que les hautes lumières ont tendance à ne pas donner pleine satisfaction en HDR, en apparaissant presque blanches, y compris sur l’iPad Pro de 13 pouces, rapporte 9to5Mac. Apple a d’ores et déjà reconnu l’existence de ce problème sur d’autres iPad Pro que ceux distribués à la presse, et promet travailler sur un correctif logiciel.

Apple est sur le coup…

Heureusement, ce problème reste circonscrit à certains cas très spécifiques. Le site spécialisé iMore, le premier à avoir tiré la sonnette d’alarme, détaille ainsi que « dans des circonstances relativement spécifiques, les hautes lumières HDR sont éteintes sur certaines nuances de bleu, notamment le bleu marine et l’indigo, à tel point qu’elles apparaissent presque blanches à l’écran ».

« Le meilleur moyen de repérer [ce problème] est de regarder un personnage portant une chemise bleu marine – les plis semblent alors scintiller, comme une toile d’araignée posée sur sa surface ; à d’autres moments, ils ressemblent à une tache d’encre se déplaçant sur la surface », lit-on plus loin.

Comme évoqué plus haut, ce souci d’affichage est bien d’ordre logiciel. En l’occurrence, il semble que le problème vient du moteur de traitement d’images. Il pourra donc être corrigé à la faveur d’une future mise à jour d’iPadOS. A priori, pas d’inquiétude à avoir donc, l’écran Oled des nouveaux iPad Pro n’est pas compromis sur le plan matériel.