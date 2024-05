La fin de l’exclusivité Apple : une application Apple TV en préparation pour Android

Apple semble vouloir étendre ses services au-delà de son écosystème. La preuve : la marque à la pomme pourrait bientôt proposer une application Apple TV+ sur Android.

Depuis son lancement en 2019, le service de streaming vidéo d’Apple, Apple TV+, est resté cantonné à l’écosystème de la marque à la pomme. À quelques exceptions près, puisqu’il a quand même fait son apparition sur LG webOS, Samsung Tizen, Google TV, Windows…

Apple TV Télécharger gratuitement

À l’heure actuelle néanmoins, si vous avez un smartphone ou une tablette Android, vous ne pouvez pas accéder à Apple TV+. Mais cela pourrait bientôt changer !

Une application Apple TV+ pour Android en préparation ?

Selon Bloomberg, Apple serait en train de développer une application Apple TV pour Android. La firme américaine a publié une offre d’emploi pour un ingénieur logiciel Android, dont la mission serait de « développer des applications pour la télévision et le sport ».

Apple TV+ propose non seulement du contenu original, mais il est également sous licence MLS, ce qui explique pourquoi le sport est mentionné dans l’offre d’emploi.

Apple TV est une des rares apps qui est encore inscrit dans la culture de l’exclusivité dans ses services. La preuve la plus évidente est Apple Music, qui dispose déjà d’une application fonctionnelle et esthétique sur les téléphones Android. En proposant une application Apple TV+ sur Android, Apple pourrait toucher un public beaucoup plus large et augmenter sa part de marché dans le secteur très concurrentiel du streaming vidéo.

Apple Music Télécharger

Cela dit, il convient de noter que l’offre d’emploi ne mentionne pas explicitement Apple TV+ et il est possible que l’application en développement soit destinée à d’autres services d’Apple. Il est par ailleurs possible que l’application ne soit jamais publiée, ou qu’elle soit limitée à certains appareils Android.