macOS Sequoia : une première beta publique disponible, voici comment l’installer

Apple met à disposition une première beta publique pour macOS Sequoia, la prochaine version de son système d'exploitation pour Mac. On vous dit comment l'installer et on évoque les principales nouveautés de cette 15ème version.

Après plusieurs versions beta à destination des développeurs, Apple a dévoilé cette semaine les premières beta publiques de ses prochains OS pour le grand public. En marge des très attendus iOS 18 et iPadOS 18, c’est aussi macOS Sequoia qui peut désormais être testé dans une version quasiment stable avant sa sortie à l’automne prochain.

Comment installer macOS Sequoia sur votre Mac ?

La procédure d’installation de la beta publique de macOS Sequoia est en tout point similaire à celle d’iOS et macOS, avec toute la simplicité qu’on lui connait.

Inscrivez-vous sur le site beta.apple.com avec l’adresse e-mail du compte Apple associé à votre Mac

Sur votre appareil Mac, cliquez sur la pomme en haut à gauche de la fenêtre et ensuite sur « Réglages Système… »

Cliquez « Général », puis « Mise à jour du logiciel » ;

Choisissez « Mise à jour bêta » et sélectionnez « macOS Sequoia Public Beta» ;

Lancer la procédure de téléchargement et d’installation

L’installation pourra durer 10 à 15 minutes sur les machines les plus lentes, mais généralement moins de 10 minutes si vous possédez un Mac relativement récent. Il vous est possible à tout moment de revenir à la version précédente en sélectionnant « Désactivées » dans le menu « Mise à jour bêta ».

Les principales nouveautés de macOS Sequoia

Apple n’a pas non plus complètement réinventé son système d’exploitation, macOS reste foncièrement macOS avec l’ajout de fonctionnalités très pratique pour la productivité, mais très peu sur l’interface. Voici les quelques nouveautés à retenir pour macOS Sequoia.

Contrôler son iPhone depuis un Mac

C’est à coup sûr LA fonctionnalité qui a marqué les esprits lors de la présentation de macOS Sequoia. Il est ainsi possible de voir l’écran de son iPhone sur son Mac, mais aussi l’utiliser nativement grâce au clavier et au trackpad.

Les notifications de votre iPhone s’afficheront ainsi sur votre Mac alors qu’il sera possible de glisser-déposer des fichiers entre les deux appareils dans une future mise à jour.

À noter que cette fonctionnalité ne sera pas disponible en Europe au lancement, tout comme Apple Intelligence, il faudra donc être patient.

Une nouvelle application pour gérer ses mots de passe

Apple a décidé de proposer sa propre alternative à 1password, Dashlane ou encore Bitwarden en développant son propre gestionnaire de mots de passe synchronisé entre tous vos appareils.

Tout comme les autres applications citées, il sera possible de sauvegarder tous vos mots de passe, de remplir des formulaires sans effectuer le moindre copier / coller.

À noter qu’elle sera aussi disponible sur Windows via l’application iCloud.

Safari accélère vos recherches

Safari s’améliore pour vous proposer des résultats de recherche pertinents et plus rapidement. Le navigateur va surligner automatiquement les informations importantes d’une page web et pourra même vous en faire un résumé via un module dédié.

Le mode picture-in-picture s’active désormais sur tout le système, pour continuer à regarder vos vidéos sur Safari tout en travaillant sur une autre application. Enfin, le mode Lecteur proposera une table des matières et un résumé de l’article que vous êtes en train de lire (d’abord disponible en anglais)

L’organisation des fenêtres enfin repensée

Vous allez enfin pouvoir organiser vos fenêtres comme dans Windows sur macOS avec la possibilité de les ranger sur les coins de l’écran ou côte à côte. Il fallait jusqu’à présent utiliser une application tierce pour profiter de cette fonctionnalité.

La liste des Mac compatibles avec macOS Sequoia

Voici la liste des Mac qui pourront profiter de macOS Sequoia

MacBook Air (2020 et ultérieurs)

MacBook Pro (2018 et ultérieurs)

iMac (2019 et ultérieurs)

Mac Mini (2018 et ultérieurs)

iMac Pro (2017 et ultérieurs)

Mac Pro (2019 et ultérieurs)

Mac Studio (2022 et ultérieurs)