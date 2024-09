Ces appareils Apple résistent encore à l’USB-C en 2024

L’ancienne connectique propriétaire d’Apple se raréfie dans son catalogue. On fait le point sur les produits encore disponibles et pas encore remplacés.

Les premiers mots de Kate Bergeron, vice-présidente de l’ingéniérie matériel chez Apple, ont pu faire vibrer les mélomanes. AirPods Max. Enfin une V2 après quatre ans de vie ? C’est un beau cycle ! Et bien non, juste de nouveaux coloris et une connectique modernisée.

Oui, exit le Lightning, le casque audio d’Apple passe à l’USB-C, de quoi sérieusement simplifier la gestion de câbles pour les propriétaires d’iPhone 15, iPhone 16 ou d’iPad récents.

Aussi, peut-on se poser la question de savoir ce qu’il reste comme produits en Lightning encore au catalogue d’Apple.

Des accessoires qui font de la résistance

Et bien tout se concentre sur un seul univers, celui du Mac et plus particulièrement sur ses accessoires. Cinq produits demeurent en Lightning :

le Magic Keyboard,

le Magic Keyboard avec Touch ID,

le Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique,

le Magic Trackpad,

et la Magic Mouse.

Ce sont tous des produits dôtés de batteries de grande longévité. Ils ne doivent être que rarement raccordés, même en usage intensif. De plus, Apple n’était tenu par l’Europe que de passer ses iPhone en USB-C.

Pour l’AirPods Max, c’est une question de bon sens pour améliorer le confort du consommateur qui peut avoir à charger son casque quotidiennement.