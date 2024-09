iOS 18 embarque un mega convertisseur dans cette application, voici comment l’activer

iOS 18 permet de convertir rapidement toute sorte de valeurs depuis son application Calculette.

Disponible depuis le 16 septembre, la mise à jour iOS 18 n’est pas des plus complètes en Europe puisqu’on est encore privé à l’heure actuelle d’Apple Intelligence, la faute à un manque de traduction de cette suite d’intelligence artificielle, mais aussi à une bisbille entre Apple et le DMA de l’Union européenne. Les plus téméraires et impatients peuvent toujours tester cette méthode pour profiter d’Apple Intelligence dès maintenant.

Quoi qu’il en soit, on peut tout de même jouir des nouveautés visuelles d’iOS 18 avec notamment la possibilité de réorganiser ses icônes comme on le souhaite ou encore de changer totalement la tonalité de couleurs de son interface.

Calculatrice, convertisseur et bien plus

Parmi les applications préinstallées, la Calculette apporte une fonction assez intéressante de conversion de devises, ce qui permet de ne pas s’encombrer d’une application tierce.

Cette option n’est pas visible au premier coup d’oeil. Il faut presser le logo de calculatrice en bas à gauche de l’écran pour faire apparaître un menu contextuel on l’on coche Convertir.

Après vérification, le taux de change appliqué est fourni par Yahoo! Finance. Malgré une mise à jour indiquée il y a 32 minutes, on observe un décalage de deux jours. Typiquement, ce matin, on a encore les valeurs de clôture de vendredi. Pour le commun des mortels, ce n’est pas gênant. Un financier préfèrera un modèle plus professionnel.

Le convertisseur d’Apple ne se limite pas aux monnaies. Voici la liste complète de ses possibilités :

angle

superficie

deviser

données

énergie

force

carburant

longueur

puissance

pression

vitesse

température

temps

volume

poids

Notons que l’application Calculette d’Apple permet également d’accéder à une calculatrice scientifique, mais aussi aux notes mathématiques. Celles-ci se proposent de résoudre opérations et problèmes saisis au clavier ou directement depuis des notes manuscrites. Attention à votre écriture, la reconnaissance peut manquer de pertinence.