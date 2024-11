Apple aurait bien eu l’intention de développer un téléviseur à écran tactile

Selon Mark Gurman, Apple avait bel et bien entamé, il y a plus de 10 ans, le développement d’un téléviseur de son cru. Sorte d’iPad géant, l’appareil aurait notamment disposé d’un écran tactile et d’un pied détachable.

Un téléviseur affichant le menu principal d’une Apple TV, pour illustration // Source : Unsplash

Comme les autres géants de la Tech, Apple développe des appareils qui n’ont pas nécessairement tous la chance d’aboutir à une quelconque commercialisation. Parmi les « célèbres » projets abandonnés du groupe, la fameuse Apple Car, qui semble avoir été définitivement enterrée il y a quelques mois.

Plus modestement, c’est d’un prototype d’Apple TV, abandonné lui aussi, que Mark Gurman nous parle cette semaine. Dans un article publié chez Bloomberg, le journaliste révèle que ce prototype existerait toujours quelque part dans les locaux d’Apple.

Entré en phase de conception peu après le lancement du premier iPad, ce dernier aurait été l’un des derniers chantiers soutenus par Steve Jobs.

Un appareil synchronisé, à mi chemin entre l’iPad géant et le téléviseur

Selon les informations dénichées par Mark Gurman, l’idée était « de créer un appareil doté d’un écran géant qui pourrait être niché dans un support pour regarder la télévision, mais aussi servir de Mac à écran tactile ou d’iPad géant en cas de besoin », explique-t-il.

Le journaliste de Bloomberg ajoute que l’appareil aurait été similaire, en termes de design, au vieux Microsoft PixelSense, avec la possibilité d’y lire de le synchroniser avec d’aunes produits Apple, d’y contenus multimédia, mais aussi de l’utiliser pour des visioconférences, ou encore pour de la bureautique.

« Au sommet de ses ambitions, Apple espérait que l’appareil révolutionnerait le secteur, comme l’iPhone l’avait fait quelques années plus tôt », lit-on.

Malheureusement, Apple s’est vite confronté aux réalités du marché des téléviseurs : un secteur à faible marge, où les renouvellements d’appareils sont par essence beaucoup moins réguliers que sur le marché du smartphone, par exemple.

Le projet de téléviseur d’Apple s’est finalement limité au lancement du boîtier Apple TV que l’on connait aujourd’hui // Source : Frandroid

Un problème d’autant plus bloquant pour Apple au début des années 2010. À l’époque, la firme s’appuyait beaucoup moins qu’aujourd’hui sur l’exploitation de services et d’offres par abonnement. Son modèle économique dépendait donc très fortement du renouvellement fréquent de ses iPhone, iPad et Mac.

Lancer à ce moment-là un « appareil à faible marge, sans possibilité de renouvellements réguliers aurait été une erreur », commente Gurman.

Fabriquer des téléviseurs : Apple y réfléchirait de nouveau

De manière plus terre à terre, Apple s’est également rendu compte que le lancement de cette espèce de mixte entre un iPad géant et un téléviseur aurait impliqué des coûts de production et de transport trop importants.

« Apple s’est aussi immédiatement heurté à des problèmes de coûts, notamment ceux liés à l’expédition par avion de panneaux gigantesques entre les usines, les entrepôts et les domiciles », explique Gurman.

« L’entreprise aurait dû développer et produire de nouvelles puces pour animer ces écrans, ainsi que de l’électronique d’entrée-sortie. Le projet aurait également nécessité des installations de fabrication pour des écrans de haute qualité et des réserves suffisantes de verre ».

La suite de l’histoire, on la connait : Apple s’est finalement limité à concevoir et commercialiser des boîtiers destinés à se connecter en HDMI à un téléviseur tiers. L’expérience proposée par les Apple TV (a fortiori les dernières générations de l’appareil) s’approchent néanmoins de la vision initiale de Steve Jobs pour un téléviseur Apple.

À ce stade, il paraît improbable que Tim Cook valide le lancement d’un téléviseur Apple // Source : Apple

Dans le cadre d’un entretien accordé au biographe Walter Isaacson, l’ancien dirigeant d’Apple avait assuré avoir « enfin trouvé la solution », évoquant un produit qui se synchroniserait de manière transparente avec d’autres appareils, ainsi qu’avec iCloud. « Il aura l’interface utilisateur la plus simple que l’on puisse imaginer », avait alors ajouté Steve Jobs.

Reste que certaines informations relayées il y a peu, par Mark Gurman là aussi, suggèrent un retour, chez Apple, de ce projet de téléviseur conçu et fabriqué en interne. Une thèse à laquelle nos collègues de Numerama n’adhèrent pas… et qui ne nous inspire pas vraiment confiance à nous non plus.