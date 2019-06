Apple continue sa transition vers un système d’exploitation centré sur la sécurité des données personnelles de l’utilisateur avec iOS. Pour la 13ème version du système d’exploitation mobile, l’utilisateur pourrait savoir à quelle position il a été localisé par les applications.

De plus en plus de polémiques font leur apparition quant à l’utilisation de nos données personnelles. L’une des problématiques est celle de la localisation. On donne l’accès a ce genre de données sur certaines applications sans même savoir forcément quand et où nous localisent-elles.

Apple, avec iOS 13, veut remédier à cela et vous aider à comprendre comment fonctionne cette localisation des applications. Ainsi, à l’aide d’une pop-up, vous pourrez choisir de laisser activé ou non la localisation pour telle ou telle application en arrière-plan. Particularité de cette fenêtre, elle affichera également une carte montrant où vous avez été localisé par cette application assez curieuse.

Plus que vous ne pouvez l’imaginer

Une application demandant la localisation peut vouloir connaitre votre positionnement bien plus souvent que vous ne pouvez l’imaginer. C’est pour cela qu’iOS 13 va proposer une pop-up qui apparaîtra de manière périodique quand une application utilisera la localisation en arrière-plan.

Cependant, Apple laisse à l’application le soin de se justifier par rapport à cette tentative de localisation. Par exemple l’application Tesla explique :

Tesla utilise votre localisation pour analyser la proximité entre vous et votre véhicule (quand votre application est ouverte), et pour optimiser la fonction de smartphone clé pour les véhicules compatibles (quand l’application est en arrière-plan).

Pas de chipotage, même l’App Store — une application développée par Apple — devra se justifier et sera à la merci de votre jugement. Un jugement qui consiste en deux options : « Toujours autoriser » ou « Autoriser uniquement quand l’application est ouverte ».

On peut imaginer que l’on aurait pu avoir une option pour totalement désactiver la fonctionnalité GPS de l’application directement sur la pop-up, mais il faudra toujours passer par les paramètres de l’appareil pour cela.

La nouvelle version du système d’exploitation pour smartphones d’Apple débarquera courant septembre, en même temps que les nouveaux iPhone.