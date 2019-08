Le logo de la pomme changerait de position sur les prochains iPhone XI. De quoi troubler les habitudes, mais aussi alléger le design de la partie haute du téléphone.

Les prochains iPhone seront officiellement dévoilés le 10 septembre. Comme chaque année pourtant, les informations à leur sujet sont déjà très nombreuses à presque 2 semaines de leur annonce. Et ce n’est pas fini ! Un nouveau détail vient d’apparaître sur la Toile concernant le design des appareils.

À en croire les informations des revendeurs de coques, rapportées par le leaker Ben Geskin, Apple aurait choisi de revoir la position de son logo au dos de ses produits. L’iconique pomme croquée serait désormais verticalement centrée au dos des iPhone 11 au lieu de se situer dans le quart supérieur de la coque.

Cette décision aurait été prise pour éviter que la partie haute de la coque arrière soit surchargée. Rappelons que le module photo est désormais carré et particulièrement imposant. Ajoutez à cela le logo de la marque et l’équilibre visuel est particulièrement bancal.

Un changement plus grand qu’il n’y parait

Sur le visuel partagé par le jeune leaker, le positionnement du logo peut sembler perturbant à première vue, et pour cause puisqu’il n’a pas bougé depuis le premier iPhone en 2007. Pourtant, à mieux y regarder, cette pomme centrée prend tout son sens. Non seulement d’un point de vue esthétique avec l’arrivée de ce nouveau module, mais aussi pour une question d’homogénéité avec le reste des gammes. Que ce soit sur iPad ou sur MacBook, le fruit mordu est toujours parfaitement centré. Seul l’iPhone sortait donc du lot.

Cette information n’a pas encore été confirmée et il faudra donc attendre le 10 septembre pour savoir définitivement si Apple compte vraiment centrer sa pomme sur les iPhone de 2019, tournant ainsi une nouvelle page de son histoire sur cette génération.