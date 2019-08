Apple vient de convier la presse et ses partenaires à son événement annuel où seront très probablement annoncés les nouveaux iPhone.

Apple vient d’envoyer ses invitations pour sa keynote annuelle qui aura lieu le 10 septembre. Apple devrait annoncer ses nouveaux iPhone 11, l’événement aura lieu au siège de l’entreprise, à l’Apple Park, dans Cupertino en Californie.

Bien que l’invitation d’Apple n’indique pas explicitement ce qui sera annoncé, les rumeurs suggèrent que nous verrons trois nouveaux modèles d’iPhone, les successeurs des iPhone XR, XS et XS Max. Deux de ces smartphones devraient comporter le premier système à triple caméra d’Apple à l’arrière de l’appareil, et le successeur du XS Max pourrait également disposer d’un écran 6,1 pouces légèrement plus grand (au lieu de 5,8 pouces).

Une autre rumeur suggère que ces iPhones pourraient prendre en charge la charge sans fil bidirectionnelle, ce qui leur permettrait de charger des AirPods avec le boîtier de charge sans fil. On attend également une amélioration de l’autonomie et de la sécurité biométrique Face ID.

Nous vous invitons à lire notre dossier dédié aux nouveaux iPhone 11.

Toutefois, il est peu probable que seuls les iPhone soient annoncés. L’année dernière, Apple a annoncé l’Apple Watch Series 4 ainsi qu’une mise à jour logicielle pour le HomePod. Parmi les rumeurs, nous nous attendons à un tout nouveau MacBook Pro 16 pouces, une mise à jour du modèle 13 pouces et un nouveau iPad et iPad Pro. Plus que quelques jours à patienter…