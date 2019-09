Les temps de livraison des pré-ventes des iPhone 11 et iPhone 11 Pro suggèrent un meilleur succès commercial que les iPhone XR et XS de 2018. Les consommateurs chinois seraient particulièrement friands du modèle d’entrée de gamme.

L’année 2019 pourrait financièrement être un bon cru pour Apple, en tout cas meilleur que 2018. C’est ce qu’indique le célèbre analyste Ming-Chi Kuo à la chaîne CNBC. En se basant sur les temps d’attente pour la livraison des pré-commandes — plus celui-ci est long, plus le volume qu’Apple expédie est élevé — le spécialiste de la firme de Cupertino rehausse ses estimations de livraisons d’iPhone à 70-75 millions d’unités pour 2019, contre les 65-70 millions qu’il avait auparavant envisagé.

Les analystes du cabinet Instinet, cités par l’agence Reuters, sont un peu plus réservés mais parviennent à la même conclusion. « Nous sommes prudents dans l’extrapolation des données du premier weekend, mais il est raisonnable de dire qu’il dépasse les lancements de l’année dernière ». Ils rajoutent que « si les premières données du temps de livraison tiennent et se traduisent en volumes d’unités, Apple pourrait être capable de compenser la réduction du prix de vente moyen de cette année ».

L’iPhone 11 standard plus demandé en Chine

« La demande pour l’iPhone 11 dans le marché chinois est plus forte que dans le marché américain », suggère Ming-Chi Kuo. Les consommateurs aux États-Unis préféreraient les modèles plus chers, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, du fait d’une plus grande loyauté de marque et du programme permettant de rendre son ancien iPhone en échange d’une réduction. « Le prix de l’iPhone 11 est à peu près équivalent à 1-1,3 fois le salaire moyen mensuel en Chine, ce qui est proche du point idéal pour le prix (alors que le prix équivalent de l’iPhone XR était de 1,5 à 1,7 fois le salaire moyen chinois) ».

C’est en effet la Chine qui semble jouer la locomotive. Le site chinois de e-commerce JD.com a annoncé que les pré-ventes de la série iPhone 11 sur le jour du lancement ont bondi de 480 % par rapport à l’année précédente. Le produit le plus populaire était l’iPhone 11 Pro vert, talonné par l’iPhone 11 en noir et mauve. La plateforme Tmall d’Alibaba, elle, a vu ses pré-ventes quadrupler à 335 % par rapport à l’iPhone XR de 2018.