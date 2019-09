Pour la deuxième année consécutive, Apple propose deux gammes d’iPhone. Cette année, le plus accessible est l’iPhone 11, vendu 350 euros de moins que l’iPhone 11 Pro. Que justifie cette différence de prix ? Vers quel iPhone faut-il s’orienter ? Voici notre comparatif.

Écran Super Retina XDR

La technologie d’affichage reste la première et principale différence entre l’iPhone 11, successeur de l’iPhone XR, et l’iPhone 11 Pro, successeur des iPhone X et XS. On a d’un côté un écran « Liquid Retina HD » de 5,1 pouces, comprenez une dalle LCD classique, et de l’autre un écran « Super Retina XDR », c’est-à-dire une dalle OLED fabriquée par Samsung, de 5,8 ou 6,5 pouces.

Au-delà de la différence technologique, l’écran de l’iPhone 11 Pro bénéficie d’une meilleure définition (2436 x 1125 pixels contre 1792 x 828 pour l’iPhone 11), d’une certification HDR et d’une luminosité maximale annoncée 800 nits, contre 625 pour l’iPhone 11.

L’écran de l’iPhone 11 sera sans doute plus que correct, mais l’écran de l’iPhone 11 Pro se classera parmi les meilleurs du marché face au Galaxy Note 10 par exemple. La différence entre les deux smartphones d’Apple, ne serait-ce que sur le contraste, se verra à l’œil nu.

Téléobjectif

Le moins cher des nouveaux iPhone intègre désormais deux appareils photo au dos au lieu d’un. Surprise ! L’iPhone 11 n’hérite pas du téléobjectif que l’on retrouve sur tous les iPhone haut de gamme depuis plusieurs années, mais plutôt d’un appareil ultra grand-angle. Plus précisément, on a le droit à un appareil photo principal de 12 mégapixels avec un objectif f/1,8, et un appareil photo secondaire de 12 mégapixels avec ouverture f/2,4.

L’iPhone 11 a le droit à toutes les nouvelles fonctionnalités associées avec cette nouvelle génération d’iPhone : mode nuit, possibilité de filmer en HDR jusqu’à 60 images par seconde, nouveaux effets du mode portrait, Zoom audio et vidéo QuickTake.

La différence avec l’iPhone 11 Pro se fait donc sur téléobjectif, le troisième appareil photo de 12 mégapixels avec ouverture f/2,0. Ce troisième appareil permet de réaliser des zooms optiques 2x(comparé aux photos prises avec l’appareil grand-angle « classique ») et un mode portrait plus performant.

L’autonomie et la charge rapide

L’autonomie était le point fort de l’iPhone XR face aux iPhone XS et XS Max. Ce n’est plus le cas sur la nouvelle génération. Apple promet en effet une meilleure autonomie (1 heure de plus en lecture vidéo, 1 heure de plus en streaming vidéo) sur l’iPhone 11 Pro comparé à l’iPhone 11. Dans tous les cas, la batterie devrait tenir plus longtemps que sur les précédentes générations d’iPhone.

L’iPhone 11 et les iPhone 11 Pro sont compatibles charge rapide. Cependant le premier est toujours fourni avec un chargeur 5W USB-A classique et particulièrement lent, là où le chargeur iPhone 11 Pro est fourni avec un chargeur USB-C de 18 W. Dans tous les cas, le port lightning est malheureusement toujours de la partie pour l’iPhone. Apple n’a pas profité de l’arrivée des modèles « Pro » pour harmoniser son connecteur avec l’USB Type-C des iPad « Pro » et MacBook « Pro ».

Choix des couleurs

L’élément clé permettant de distinguer l’iPhone 11 est sans aucun doute le choix des coloris proposé : mauve, jaune, vert, noir, blanc et « red », il y a l’embarras du choix.

Si votre choix se porte sur l’iPhone 11 Pro, seulement 4 coloris seront proposés : vert nuit, argent, gris sidéral, or. On remarquera qu’aucun coloris n’est commun aux deux modèles d’iPhone. Le smartphone d’Apple reste un marqueur social et ceux qui ont dépensé plus auront un iPhone qui ne ressemble pas à celui des autres.

Résistance à l’eau

L’iPhone 11 fait appel à une coque en verre et en aluminium recyclé, alors que l’iPhone 11 Pro réutilise le design verre et acier inoxydable de l’iPhone XS avec cette fois une texture matte. Ce changement de design a une autre importance : la protection contre la poussière et l’eau. Apple garantit que l’iPhone 11 Pro peut résister pendant 30 minutes à 4 mètres de profondeur, contre 2 mètres « seulement » pour l’iPhone 11. C’est dans les deux cas une amélioration comparée à l’iPhone XR malgré tout.

Les points communs

C’est la force de l’iPhone 11, il partage beaucoup de points communs avec l’iPhone 11 Pro. En plus des deux appareils photo déjà mentionnés ou de la compatibilité charge rapide, on peut mentionner l’intégration de la puce Apple A13 compatible Wi-Fi 6 ou de l’Apple U1. Cela signifie que l’iPhone 11 conservera peu ou prou les mêmes performances que l’iPhone 11 Pro dans le temps (la quantité de mémoire vive sera probablement légèrement différente). Les deux modèles bénéficient aussi du nouveau Face ID et du même appareil photo à l’avant.

Prix et stockage

L’iPhone 11 sera lancé à partir 809 euros le 20 septembre. L’iPhone 11 Pro sera lancé le même jour à partir de 1159 euros. Dans les deux cas, ils sont proposés avec 64 Go de stockage. L’iPhone 11 Pro est proposé jusqu’à 512 Go de stockage, tandis que l’iPhone 11 s’arrête à 256 Go.

Pour résumer, et pour 350 euros de différence, l’iPhone 11 Pro propose :

un écran OLED

un troisième appareil photo avec téléobjectif permettant un zoom 2x

une autonomie légèrement meilleure

un chargeur rapide fourni dans la boite

des coloris différents

une coque un peu plus étanche

Difficile de savoir si cela justifie une telle différence de prix.