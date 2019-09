La rumeur voulait que les iPhone 11 aient la recharge inversée. Désormais officialisés et sortis, les smartphones ne l’ont pas… mais un démontage en règle révèle qu’une puce dédiée est bien présente.

Apple a une nouvelle fois présenté ses nouveaux smartphones pour la fin d’année. Les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max sont désormais disponibles sur le marché.

Cependant, la rumeur voulait auparavant que les iPhone 11 Pro profitent d’une recharge inversée, pour pouvoir recharger ses AirPods facilement par exemple, mais ça n’a pas été le cas. Il semble cependant que des signes pointent vers une annulation de dernière minute.

La recharge inversée a sa place dans l’iPhone 11 Pro

En effet, comme le montre 9to5Mac, iFixit a démonté l’appareil en direct. Et lors de ce démontage, une étrange carte mère a été découverte en dessous de sa batterie.

On ignore encore son but réel, mais elle paraît extrêmement bien placée pour être celle gérant une éventuelle fonction de recharge inversée.

Pour autant, l’espoir qu’Apple l’activerait plus tard dans l’année n’est pas forcément à entretenir. Il s’agit ici plus d’une « cicatrice » liée à une annulation de dernière minute. Cependant, on peut espérer que les iPhone de 2020 en profiteront.