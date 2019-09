Régulièrement, le site DisplayMate analyse et évalue les écrans de smartphones. Pour le dernier modèle haut de gamme d’Apple, le résultat est sans appel, il s’agirait de la meilleure dalle disponible sur le marché.

Quelques jours après la sortie des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, le site DisplayMate a déjà testé et analysé la qualité de l’écran du modèle premium, l’iPhone 11 Pro Max. Et d’après le site spécialisé, il s’agit tout simplement du meilleur écran de smartphone à l’heure actuelle.

DisplayMate a ainsi alloué la note de A+ à l’écran de l’iPhone 11 Pro Max. Il s’agit de la même note que celle accordée le mois dernier au Galaxy Note 10+ de Samsung, et la plus élevée pour l’échelle du site spécialisé. Dans l’ensemble, selon les mesures de DisplayMate, « l’iPhone 11 Pro Max a de nombreuses et importantes améliorations de performances d’affichage pour en faire une référence ».

Dans le détail, DisplayMate salue la qualité de l’écran OLED, sa densité de pixels de 458 pixels par pouce et sa luminosité record. Si Apple annonçait une luminosité maximale de 1200 cd/m², le site a quant à lui pu mesurer une luminosité allant jusqu’à 1290 cd/m² en HDR.

Une fidélité des couleurs exemplaire

Il en va de même pour la compatibilité avec les spectres colorimétriques sRGB et DCI-P3 que l’iPhone 11 Pro Max peut couvrir à 100 %. Du côté de la fidélité des couleurs, DisplayMate salue les excellentes performances du smartphone d’Apple avec une différence notable de 0,9 JNCD, qualifiée « d’impossible à distinguer de la perfection ».

Autant dire que DisplayMate ne tarit pas d’éloges concernant l’écran de l’iPhone 11 Pro Max : « Selon nos nombreux tests et mesures de laboratoire, l’iPhone 11 Pro Max reçoit notre prix du meilleur affichage de smartphone et la note de A+, la plus haute jamais décernée par DisplayMate, en proposant un écran bien meilleur que les smartphones concurrents ».