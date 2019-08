Comme toujours, DisplayMate a testé la qualité de l’écran du dernier né haut de gamme de Samsung. Et comme toujours, celui-ci est le meilleur qu’ils aient jamais testé.

Sur le marché des smartphones, il y a parfois de belles surprises et de l’innovation. Et puis il y a les bonnes nouvelles qui reviennent tant en boucle qu’elles n’ont plus rien pour nous émerveiller.

Cette actualité est de celle-ci. Alors que Samsung vient de présenter officiellement ses Galaxy Note 10 et Note 10+, certains testeurs spécialisés l’ont eu en avance pour donner leur verdict. C’est le cas de DxOMark, qui le place premier de leur classement photo, mais aussi… DisplayMate, évidemment.

Une nouvelle fois, la dernière dalle de Samsung l’emporte

Comme chaque année donc, le site s’attachant à tester avec précision l’écran d’un smartphone a offert sa plus grande note à Samsung pour le Galaxy Note 10+ : A+. En cause, une calibration d’usine proche de la perfection, une luminosité toujours augmentée à 1 308 nits désormais, et une densité de pixel supérieure à la moyenne de 498ppp grâce à sa définition 3040×1440 pixels.

Au total, ce sont 13 records que brise la dalle du Samsung Galaxy Note 10+ pour être considérée la meilleure du marché par DisplayMate. L’un des ajouts les plus remarqués cette année est sa capacité à adapter automatiquement l’espace de couleurs selon le contenu regardé, si celui-ci a défini un profil précis lui étant propre (par le biais d’un profil ICC).

Et… voilà. Voilà qui souligne surtout la toute-puissance de Samsung sur le domaine des écrans OLED, dont personne ne doutait. Mais au moins le constructeur coréen ne se repose-t-il pas sur ses lauriers, malgré l’absence d’une concurrence sérieuse sur le haut de gamme.