Apple Arcade : payez moins cher l’abonnement en payant à l’année

L'abonnement à l'année vient d'arriver sur Apple Arcade. Cela permet d'économiser environ 10 euros.

Le prix d’Apple Arcade baisse pour ceux qui sont déjà abonnés et qui souhaitent pérenniser leur paiement. En plus du paiement mensuel, le service de jeux de la marque à la pomme s’offre désormais une option de paiement annuel, avec une réduction non négligeable.

Alors que certains misent essentiellement sur le cloud gaming, comme Google avec Stadia, Apple a préféré miser sur les jeux pensés réellement pour l’iPhone et l’iPad avec Apple Arcade. Pour 5 euros par mois, ce service permet d’accéder à un catalogue de plusieurs centaines de jeux mobiles de grande qualité, avec de nouveaux ajouts réguliers. Tant que l’abonnement est actif, tous ces jeux sont donc disponibles gratuitement.

Jusqu’à présent, Apple ne proposait qu’un format d’abonnement : des mensualités de 4,99 euros. Les conditions changent et une nouvelle formule est désormais disponible pour Apple Arcade : une annuité de 49,99 euros. À l’année, cela représente tout de même une réduction de 10 euros environ, soit près de 17 %.

Une option bien cachée

Si vous souhaitez vous abonner ou vous réabonner à Apple Arcade, l’App Store ne vous proposera néanmoins qu’une seule option : le paiement mensuel. Si vous souhaitez passer à des annuités, il faudra d’abord souscrire à un premier mois à 5 euros, puis vous rendre dans vos options de paiement afin de changer le mode de paiement.

Il faut donc le savoir pour profiter de cette réduction à l’heure actuelle.

L’abonnement peut paraître cher sachant que le modèle économique des jeux mobiles tend de plus en plus fréquemment vers la gratuité de téléchargement, mais les jeux d’Apple Arcade sont pour beaucoup de qualité supérieure et sont réellement pensés pour une utilisation sur mobile. C’est donc idéal pour passer le temps lors d’un trajet en transport en commun ou dans une salle d’attente.