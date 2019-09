Dans Paris et sa région, une grève de la RATP s’organise suite à la réforme des retraites pendant toute la journée du vendredi 13 septembre 2019. Le trafic des métros, RER, bus et tramway est fortement perturbé. Voici une sélection d’applications et de services pour vous en sortir en l’absence de transports en commun.

La réforme des retraites ne convient pas aux employés de la RATP. Une large grève de la RATP s’organise donc sur toute la journée du vendredi 13 septembre. Cela a bien évidemment un impact sur les transports en commun des usagers (métro, RER, tramway, bus…). Voici donc quelques applications qui pourront certainement vous aider à vous déplacer plus facilement en cette période compliquée.

S’informer avec l’info trafic

Pour le métro parisien

La RATP fournit en temps réel l’info trafic de ses diverses lignes de métro. Vous pouvez le retrouver sur leur site, mais également grâce à l’application dédiée. Sur Twitter, il existe également des comptes dédiés à chaque ligne pour retrouver facilement les événements de la journée.

Pour les trains

Si la SNCF propose une page dédiée à l’info trafic, comme la plupart des services de transports en commun des agglomérations (RATP, TCL, TBM, Tisséo, etc.), il est plus pratique en mobilité d’utiliser l’application officielle.

Elle vous informera en direct des perturbations, qu’elles soient liées à des mouvements sociaux, ou des accidents. Enfin, le compte Twitter de la SNCF permet également de se tenir au courant du trafic.

Trouver son chemin

Si le service est perturbé sur sa ligne habituelle, il faut alors trouver des itinéraires alternatifs. Le mieux pour cela est d’utiliser une application comme Citymapper ou Transit qui proposent des itinéraires précis et intelligents, en indiquant de nombreuses alternatives pour faciliter les correspondances.

Les alternatives aux transports en commun

Si les services de transports en commun sont inopérants, il faut alors se diriger vers des moyens de transport alternatifs. C’est là où le smartphone joue son meilleur rôle et a permis la création de services malins pour répondre à cette problématique.

Mouvement social du 13 septembre

Si nous ne commenterons pas le cynisme de l’opération, la RATP s’est alliée à des partenaires privés afin de fournir à ses abonnés des alternatives aux lignes bloquées par les manifestants.

Sur Cityscoot, application de location de scooters électriques, 30 minutes d’utilisation sont offertes en utilisant le code promo RATP-1.

Jump, le service de location de vélos et trottinettes électriques propulsé par Uber, est également un collaborateur de l’opération de la RATP. Le code RATP050 vous offrira deux trajets gratuits de 15 minutes.

Sur Kapten, un concurrent du très connu Uber, une réduction de -20% est offerte en utilisant le code RATP4.

L’application de covoiturage spécialisée dans les trajets domicile-travail, Klaxit, s’est aussi associée à la RATP. Vous pourrez profiter gratuitement du moindre trajet en Île de France, quand les conducteurs recevront une rémunération garantie de 4 euros au minimum.

Si vous vous sentez de prendre votre voiture, vous pourrez a minima vous faciliter le parking avec Zenpark. Utiliser le code RATP3 vous permettra de profiter d’une réduction de -50% sur vos stationnements en Île de France sur la journée.

Le covoiturage

La première alternative est le covoiturage, qui permet de mutualiser les frais de déplacement et alléger un peu la facture carbone du déplacement, comparé à un voyage individuel en voiture.

Le champion du secteur en France est BlaBlaCar, mais il existe plusieurs services de ce type comme iDVROOM ou Klaxit, ces deux derniers sont recommandés par la SNCF. Si iDVROOM n’offre les trajets qu’en cas de mouvement social, Klaxit a l’avantage de les offrir toute l’année en utilisant votre abonnement de transport en commun.

Voiture de transport avec chauffeur

Si le covoiturage ne trouve pas grâce à vos yeux, la meilleure alternative reste tout simplement les services de voiture de transport avec chauffeur. Le plus connu d’entre eux est Uber, mais on peut aussi citer Chauffeur-privé. Ils proposent des applications sur les boutiques d’Apple et Google, mais sont aussi directement accessibles depuis Google Maps et Citymapper.