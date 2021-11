Services de scooters électriques en libre-service : prix, avantages et inconvénients, notre comparatif ultime

Sommaire 989581 Cityscoot Cooltra Lime Yego Conclusion Commentaires

Se déplacer dans Paris peut vite devenir un casse-tête : contraintes des transports, intempéries, trafic, etc. Les scooters électriques en libre-service semblent être une solution en plein essor, avec pas moins de quatre acteurs dans la capitale. Nous les avons comparés pour vous.

Pour se déplacer dans Paris, il y a l’embarras du choix quant au mode de transport à utiliser : vélo mécanique ou vélo électrique, trottinette électrique, transports en commun, voiture, marche, etc. Chacun offre bien sûr des avantages et des inconvénients, qui dépendent également des besoins de chacun. Depuis quelque temps, les scooters électriques semblent gagner le cœur des Parisiens, car ils permettent notamment de contourner la circulation dense tout en offrant la liberté de se déplacer sans contrainte, seul ou à deux, et même de transporter quelques courses avec soi.

Malheureusement, l’un des principaux freins à l’achat d’un scooter électrique est le prix, non seulement celui à l’acquisition, mais également de l’assurance et l’entretien, qui peuvent paraître trop élevés pour des trajets occasionnels. C’est là tout l’avantage des scooters partagés : ils sont faciles à trouver, peuvent être utilisés pour un aller simple et ne requièrent pas d’abonnement.

Leur principal point fort repose sur le fait qu’ils soient équivalents à des 50cc et bridés à environ 45 km/h, ce qui permet de les conduire sans avoir de permis — seul le BSR suffit. Pas besoin non plus d’avoir de casque, puisqu’un ou deux casques sont fournis avec le scooter, accompagnés de charlottes pour des raisons d’hygiène. Il vous fera uniquement vous munir de vos propres gants, qui sont obligatoires, mais trop complexes à fournir par défaut, car les tailles diffèrent d’un utilisateur à l’autre, sans parler du fait qu’ils pourraient être très facilement volés.

Il existe aujourd’hui quatre acteurs proposant des scooters partagés à Paris et en proche banlieue, que nous avons testés et comparés pour vous. Découvrez lequel est le plus adapté, selon vos besoins et vos usages. Gardez cependant en mémoire que certains des services mentionnés dans ce comparatif sont disponibles dans d’autres villes et que les informations et les prix listés ci-dessous sont valables pour Paris.

Cityscoot, le plus facile à trouver

Avec le défunt COUP, Cityscoot a été l’un des premiers opérateurs à déployer une flotte de scooters électriques partagés à grande échelle dans la capitale. On peut donc penser que la société offre un service supérieur par rapport aux concurrents, arrivés plus récemment à Paris. En effet, bien que certains rivaux soient plus intéressants sur certains points, Cityscoot a l’avantage de proposer plus de 4 000 scooters sur Paris, en plus de ceux basés à Nice, Bordeaux, Milan et Barcelone. Cela permet notamment de pouvoir utiliser le même compte lors de vos déplacements. Pratique.

Pour ce qui est du prix, il vous en coûtera 0,39 euro par minute, mais vous pourrez faire quelques économies grâce aux packs : selon les minutes prépayées, les prix chutent à 0,34, 0,32 ou 0,28 euro pour l’achat de 50, 100 ou 250 minutes. Attention toutefois à les consommer rapidement, leur validité étant de 15, 30 ou 45 jours. Un programme de fidélité vous permettra également d’accumuler des minutes offertes, à savoir 30, 60 ou 130 minutes gratuites respectivement pour 300, 500, ou 1 000 minutes roulées.

Sur le plan pratique, tous les Cityscoot sont équipés d’une jupe, qui comporte également une poche pour y loger votre smartphone, en théorie très utile pour vous repérer. Malheureusement, à l’usage, il arrive trop souvent que celles-ci soient déchirées ou impossibles à fermer, rendant bien plus complexe la navigation — à moins de vouloir voir votre téléphone plonger la tête la première sur le bitume durant votre trajet.

Par ailleurs, un casque est systématiquement fourni sous la selle et certains scooters comportent un top case, logeant un deuxième casque et simplifiant ainsi les déplacements à deux. De plus, tous les Cityscoot sont dotés d’un crochet, permettant de transporter un sac entre vos jambes — attention toutefois à ne pas l’oublier par mégarde à l’issue de votre trajet, car votre bien est recouvert par la jupe. Enfin, les Cityscoot sont relativement hauts : ils sont agréables à conduire et procurent une sensation de sécurité supérieure à ce que propose la concurrence.

Pour ce qui est du déverrouillage d’un deux-roues, Cityscoot opte pour code à rentrer sur le clavier situé sur le guidon du scooter. Cette méthode est particulièrement appréciable, car elle permet de se passer de son smartphone pour commencer ou terminer un trajet, très pratique en cas de batterie faible. L’application permet également de visualiser rapidement et simplement les scooters à proximité, l’autonomie restante et le nombre de casques fournis.

Au quotidien, Cityscoot se révèle très pratique, car il est très facile d’en trouver un. La zone de couverture est également assez vaste, puisqu’elle couvre l’intégralité des arrondissements parisiens, ainsi que plusieurs villes en proche banlieue, comme Clichy, Neuilly-Sur-Seine, Levallois, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux et Montrouge, mais également certains quartiers de Sèvres, Meudon, Ivry-Sur-Seine, Saint Mandé et Charenton-le-Pont.

En revanche, il arrive trop fréquemment que certains deux-roues de la flotte soient endommagés, notamment au niveau de la pochette de smartphone comme mentionné plus haut. Pire encore, il nous est arrivé de rencontrer des scooters avec des rétroviseurs ne tenant pas en place ou même des poignées cassées. Enfin, il n’est pas rare d’avoir des difficultés à terminer une course — la faute à un problème technique — vous obligeant ainsi à contacter le service client pour la clôturer.

Prix : 0,39 euro par minute sans pack prépayé, à partir de 0,28 euro par minute avec un pack prépayé de 250 minutes ;

Avantages : très facile à trouver dans Paris, vaste couverture géographique ;

Inconvénients : problèmes techniques, support pour smartphone.

Cooltra, le challenger

Avant de déployer une flotte de deux-roues en autopartage, Cooltra s’est spécialisée dans la location de scooters à la journée ou au mois, service qu’elle continue d’offrir et qui peut être plus intéressant si vous prévoyez de vous déplacer fréquemment sur une période donnée. Elle offre également l’avantage d’être présente à Paris, Lisbonne, Madrid, Valence, Barcelone, Milan et Rome, permettant d’utiliser la même application dans de nombreuses villes.

De manière assez intéressante, Cooltra a déployé des scooters Govecs, la même marque que ceux utilisés par Cityscoot, à Madrid et Valence, mais utilise des modèles Askoll dans les autres villes, dont Paris. Ses deux-roues seront ainsi facilement identifiables en France, de par leur format compact qui permettra de se faufiler sans encombre.

En termes de prix, Cooltra propose un tarif de base de 0,36 euro la minute, ainsi qu’un large choix de packs et de pass : des recharges de 10, 20, 50 et 90 euros permettent d’obtenir un bonus de 2, 5, 20, ou 40 euros, respectivement. Cela réduit le prix par minute à 0,25 euros. Cooltra propose aussi des pass illimités de 8, 24 ou 48 heures, facturés 19, 29 et 39 euros. Afin d’optimiser la répartition des scooters, Cooltra vous offrira également une remise sur le trajet si vous stationnez votre scooter dans une « zone bleue » à la fin de votre location.

Les scooters offrent une position de conduite peu ordinaire, proche du sol, avec des roues relativement grandes offrant une bonne stabilité. Si vous êtes à deux, vous apprécierez la présence systématique de deux casques, dont un L et un M. Certains d’entre eux proposent une jupe, qui sera très utiles par temps froid, bien que la majorité de la flotte en semble pour l’instant dénuée. En revanche, aucun support de téléphone n’est présent, ce qui est vraiment regrettable si vous ne connaissez pas votre chemin.

Le scooter se déverrouille depuis votre smartphone, ce qui vous évite d’avoir à retenir un code, mais vous oblige à bien recharger celui-ci à l’avance. Si vous avez du mal à localiser votre scooter, vous pourrez le faire klaxonner directement depuis l’application pour le retrouver. Beaucoup moins pratique, vous devrez prendre une photo du scooter à la fin de votre trajet, afin de s’assurer qu’il est en bon état et bien garé. Enfin, la zone est pour l’instant limitée à Paris intra-muros : vous devrez donc passer votre chemin si vous souhaitez vous rendre en proche banlieue.

Prix : 0,36 euro par minute sans pack prépayé, à partir de 0,25 euro par minute avec un pack prépayé de 90 euros ;

Avantages : large choix de packs, double casque ;

Inconvénients : pas de support smartphone, zone limitée à Paris intra-muros.

Lime, le plus décevant

L’acteur principalement connu pour ses trottinettes et vélos n’a pas voulu laisser de côté le juteux marché des scooters partagés : il s’est donc lancé dedans, à Paris, début 2021. Ses deux-roues sont également faciles à repérer grâce à leur peinture jaune fluo, sans parler du fait que la société mise sur ses nombreux clients utilisant déjà des vélos et trottinettes pour franchir le cap du scooter. De plus, Lime étant présent dans de très nombreuses villes, il sera facile pour un utilisateur d’utiliser son compte en voyageant.

Malheureusement, Lime ne semble pas faire d’efforts sur les prix pour se démarquer de la concurrence, puisqu’elle affiche l’un des tarifs les plus élevés à 0,39 euro par minute. Pire encore, aucun pack n’est proposé, montrant ainsi la réticence de la société à se constituer une clientèle utilisant ses scooters de manière fréquente.

À ce prix-là, on peut s’attendre à ce que l’expérience soit irréprochable, mais c’est bien loin d’être le cas. De un, aucune jupe n’est fournie. De deux, nous avons rencontré plusieurs problèmes lors de nos multiples essais malgré une flotte encore jeune : difficulté pour déverrouiller le scooter depuis l’application, clignotant non fonctionnel, etc.

De plus, le fait de devoir se prendre en photo casqué avant un trajet est particulièrement contraignant, surtout qu’il n’ajoute pas vraiment de sécurité à l’expérience. Enfin, la zone est limitée à Paris intra-muros, limitant encore plus l’intérêt de cet opérateur.

Bref, une expérience peu convaincante et des tarifs beaucoup trop élevés. On pourra au moins se consoler avec le top case qui permet de loger deux casques, et le crochet, qui seront utiles lorsque vous aurez beaucoup de sacs à transporter. À moins d’être vraiment fan de Lime, préférez la concurrence, à la fois pour l’expérience mais aussi pour le prix.

Prix : 0,39 euro par minute ;

Avantages : double casque dans le top case, un seul compte pour plusieurs modes de mobilité ;

Inconvénients : prix, problèmes techniques, zone limitée à Paris intra-muros.

Yego, le moins cher

Les scooters Yego sont eux aussi internationaux, puisqu’on les retrouve non seulement à Paris et Bordeaux mais également dans quatre villes espagnoles. Cependant, le service étant bien plus récent, seuls 700 deux-roues sont disponibles pour l’instant, les rendant bien plus difficiles à trouver.

Il vous sera en revanche très facile de les repérer, grâce à leur design rétro ressemblant quelque peu à un Vespa. La peinture verte attire également l’œil, tout comme le prénom donné à chaque scooter. De plus, afin de répartir au mieux la flotte, Yego propose 10 minutes gratuites sur certains scooters afin de pouvoir les ramener dans une zone indiquée, alliant ainsi l’optimisation de l’utilisation de ses deux-roues avec une récompense.

Les tarifs proposés par Yego sont plus intéressants que ceux pratiqués par la concurrence, puisqu’une minute sans abonnement est facturée 0,36 euro. Les packs prépayés permettent de réduire encore plus la note, en cumulant du crédit supplémentaire. Vous pourrez ainsi recharger votre compte de 9,90, 29,90, 49,90 ou même 89,90 euros et économiser respectivement 16 %, 25 %, 30 % ou 45 %.

Sur l’aspect pratique, les Yego ne sont pas équipés de jupe, les rendant difficiles à recommander par mauvais temps. En revanche, bien qu’il n’offre pas de protection contre la pluie et le froid, le support de smartphone situé sur le guidon est très pratique, puisqu’il se visse et s’adapte facilement à la majorité des mobiles. Un crochet permet également de transporter des sacs entre vos jambes et pourra compléter l’espace sous la selle et le top case. Certains deux-roues offrent enfin un deuxième casque, qui peut être identifié directement depuis l’application.

Le trajet s’initie et se termine depuis votre smartphone. Yego étant relativement jeune sur le marché parisien, les scooters sont pour l’instant en bon état et nous n’avons pas rencontré de problèmes techniques à l’usage. La zone de couverture est cependant trop limitée, puisqu’elle ne permet pas de terminer ou commencer un trajet hors de Paris. Enfin, le fait de devoir prendre en photo le scooter à la restitution est quelque peu contraignant.

Prix : 0,55 euro par minute sans pack prépayé, à partir de 0,20 euro par minute avec un pack prépayé de 89,90 euros ;

Avantages : prix, support smartphone, design « fun ».

Inconvénients : pas de jupe, zone limitée à Paris, flotte réduite.

Conclusion

Il ne semble pas y avoir un seul et unique gagnant dans ce comparatif et il faudra considérer vos besoins et vos usages pour trouver le service qui y répondra le plus. Si le prix est le critère le plus important, Yego est de loin le plus intéressant, du moins pour des trajets occasionnels. En revanche, Cooltra se distingue grâce à ses pass illimités, qui se révèlent pratiques pour un weekend par exemple.

Néanmoins, si vous comptez sortir de Paris ou cherchez simplement le scooter le plus proche de vous, Cityscoot semble être la solution qu’il vous faut. Enfin, si vous ne souhaitez utiliser que très rarement un scooter et n’avez pas envie de vous encombrer avec trop d’applications, tournez-vous vers Lime.

