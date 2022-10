A Paris, les premiers scooters électriques 125cc en libre-service sont là : tout ce qu’il faut savoir

Troopy, l'unique opérateur de deux-roues 125 cc en libre service avait retiré sa flotte de scooters thermiques durant l'été pour se réinventer et se mettre au vert. C'est désormais chose faite, avec une toute nouvelle flotte de deux-roues électriques 50 et 125 cc.

Troopy était jusqu’à l’été dernier l’unique opérateur de scooters en libre service francilien à proposer des scooters thermiques 125 cc. Leur puissance permettait notamment d’accéder aux voies rapides, dont le périphérique parisien. Cependant, malgré une cylindrée plus puissante que celle des modèles de la concurrence, le moteur thermique des Yahama Tricity ne convient plus à un usage urbain, notamment car il est bruyant et polluant. De plus, le stationnement pour les deux-roues thermiques est désormais payant dans la capitale, ce qui a conduit l’opérateur à revoir sa copie.

En effet, Troopy a annoncé l’été dernier qu’il allait progressivement retirer l’intégralité de sa flotte thermique du service et les remplacer par des modèles électriques. C’est désormais chose faite, avec le lancement du « nouveau » Troopy, qui propose désormais deux modèles électrifiés, à savoir le Yahama NEO’s, équivalent 50 cc, et le E01, équivalent 125 cc.

Deux nouveaux modèles de scooter en exclusivité

Comme promis, Troopy a déployé les deux nouveaux modèles électriques de Yamaha dans les rues de Paris, lui permettant de proposer une gamme complète, couvrant les besoins urbains et péri-urbains.

Le Yamaha NEOs, équivalent 50cc, est donc accessible à tous, que ce soit au niveau du permis, mais également de la taille. En effet, ses dimensions de 1 875 x 695 x 1 120 mm, le rendent maniable et facile à prendre en main, malgré un poids quelque peu élevé de 90 kg. Sa puissance de 2,5 kW lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 44 km/h, ce qui est suffisant pour rouler en ville. Par ailleurs, les batteries amovibles du deux-roue lui confèrent une autonomie de 70 km et simplifient la recharge, puisqu’il suffit à l’agent Troopy de remplacer les accumulateurs vides.

Le Yamaha E01 est quant à lui un équivalent 125 cc offrant une puissance de 8,1 kW. Troopy semble cependant avoir limité sa vitesse maximale à 90 km/h, ce qui lui permet tout de même d’accéder aux voies rapides et notamment le périphérique parisien. Les trajets se feront dans un confort maximal, grâce à la double suspension et la selle confortable de l’engin.

Ses dimensions et son poids ne sont toutefois pas confirmés par la marque, puisque Yamaha n’a pas encore officiellement commercialisé ces deux-roues en Europe ! Enfin, l’autonomie annoncée de 100 km permet au E01 d’effectuer des longs trajets avant d’être rechargé. Il sera d’ailleurs intéressant de voir comment Troopy compte les brancher, sachant que leur batterie n’est pas amovible.

Les deux modèles sont assortis de supports téléphone, d’une jupe de protection et d’un top-case commandé depuis l’appli avec 2 casques, pour le plus grand confort de tous.

Des prix en augmentation

Bien que le retour de Troopy soit une très bonne nouvelle, à la fois pour les anciens utilisateurs que les nouveaux, il y a une ombre au tableau : le tarif des trajets a fortement augmenté. En effet, les prix « Troopy Flex, » sans abonnement, sont désormais de 38 centimes par minute pour les NEO’s et de 48 centimes pour les E01. Un trajet en 125 cc d’une vingtaine de minute vous coutera donc environ 10 euros, ce qui est loin d’être abordable.

Heureusement, l’opérateur propose des packs prépayés, valables un an, fidélisant les clients réguliers en réduisant leur facture. Ainsi, un pack « Troopy Booster » permet de bénéficier de 9 euros offerts pour 30 euros de crédit acheté, soit 30% de crédit supplémentaire. De même, le pack Troopy Jet propose 24 euros de crédit offert pour 60 euros achetés, soit un bonus non négligeable de 38%.

Enfin, une offre « Troopy Zen » permet de bénéficier d’un abonnement à neuf euros par mois, donnant droit à une remise de 10% sur tous les trajets, qu’ils soient effectués en 50 ou 125 cc. Cette offre est d’ailleurs proposée à un euro par mois pour les étudiants, les seniors de plus de 60 ans, les personnes en recherche d’emploi, les clubs sportifs et les associations.

Disponibilité

L’annonce de Troopy est assortie d’une autre mauvaise nouvelle : très peu de scooters sont disponibles. La marque prévoit d’y remédier rapidement, avec une centaine de véhicules disponibles le mois prochain et environ 1 000 en fin d’année, ce qui permettra au plus grand nombre d’en bénéficier.

L’opérateur n’a cependant pas communiqué ses prévisions à plus long terme, ce qui aurait permis de savoir si elle comptait attaquer les quelques 5 000 deux-roues de la flotte de Cityscoot.

Une nouvelle identité

Troopy s’est également offert une nouvelle identité visuelle avec ce changement, en se dotant d’un nouveau logo, plus doux et aux couleurs moins vives. De même, les scooters sont désormais revêtus d’une livrée blanche, contrastant avec la couleur noire des anciens Tricity.

