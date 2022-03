Yamaha E01 : une autonomie à trois chiffres pour ce scooter électrique 125 cc

Les premiers détails techniques du scooter électrique Yamaha E01 sont connus, quelques mois avant son lancement sur plusieurs marchés mondiaux.

Yamaha s’active en cette année 2022. Après avoir présenté une feuille de route ambitieuse, mêlant scooters électriques, vélos électriques et speedbikes, la marque japonaise commence à révéler les premiers détails techniques de ses produits attendus dans le courant du millésime. Après le Yamaha Neo, place au Yamaha E01.

Cet équivalent 125 cc s’invitera tout d’abord dans de nombreux marchés internationaux : de l’Indonésie au Japon en passant par Taïwan, la Thaïlande, mais aussi et surtout l’Europe. Les espoirs sont clairement permis quant à une commercialisation en France. Et pour arriver à ses fins, Yamaha souhaite procéder par étapes.

104 km d’autonomie, mais il y a un mais

Le Yamaha E01 devrait dans un premier temps servir aux opérateurs de partage de véhicules, agences gouvernementales et autres collectivités territoriales, en tant que Proof of Concept. Et ce, afin de comprendre les besoins réels des utilisateurs et répondre le plus justement possible aux attentes des consommateurs.

Ce Yamaha E01, comme déjà précisé, est un scooter électrique équivalent 125 cc. Sa puissance de 8,1 kW (11 ch) lui permettra notamment de filer à une vitesse bien plus supérieure qu’à celle des engins 50 cc, limités à 45 km/h. On peut s’attendre à une allure maximale de 90 km/h, voire plus de 100 km/h.

Ce type de véhicule est normalement taillé pour les trajets à la fois urbains et périurbains. Il convient donc de proposer une autonomie décente pour effectuer des déplacements plus longs. Le Yamaha revendique ainsi une autonomie de 104 kilomètres, qu’il faut cependant tempérer au regard des protocoles utilisés pour estimer ce rayon d’action.

La marque nipponne est en effet tombée sur ce chiffre en se basant sur une vitesse de 60 km/h. Il suffit de rouler sur le réseau secondaire français pour dépasser cette allure et pomper plus d’énergie dans la batterie. Précisons d’ailleurs que cette dernière n’est pas amovible : la recharge ne sera pas des plus pratiques.

Charge rapide

En parlant de recharge, justement, le Yamaha E01 proposera de série une charge rapide capable de la remettre sur pied (0 à 90 %) en une heure, avance Hibridos y Electricos. Une prise domestique plus classique vous fera patienter quelques heures supplémentaires : 14 heures en tout, pour grimper de 0 à 100 %.

Fabriqué à l’usine d’Iwata au Japon, le Yamaha E01 n’a pas encore de date de sortie précise ni de prix estimé.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.