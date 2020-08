Apple Watch : watchOS 7 est disponible en bêta pour surveiller votre sommeil

Dévoilée à l'occasion de la dernière conférence WWDC, tenue à distance en juin, la fonction de suivi du sommeil de watchOS 7 se montre en bêta publique. Si vous souhaitez garder un oeil sur la qualité de votre sommeil, mais aussi vous coucher plus facilement à la bonne heure, le système d'Apple devrait pouvoir vous aider.

Faire de beaux rêves avec votre Apple Watch au poignet va enfin vous être utile ! Avec la bêta de watchOS 7, désormais accessible publiquement, Apple introduit pour la première fois des fonctionnalités de suivi du sommeil sur sa montre connectée. À défaut d’être novatrice, cette nouveauté vient combler un vide dans le panel de fonctions des Apple Watch, qui ignoraient jusque alors cordialement le sommeil des utilisateurs.

Très attendu, le suivi du sommeil sur Apple Watch arrive néanmoins plusieurs années après l’ajout par les concurrents d’Apple de fonctionnalités semblables sur leurs propres montres et bracelets connectés. Pour faire passer la pilule, Apple peut toutefois compter sur quelques bonnes idées, comme la fonction « Wind Down », ou « Détendez-vous » en bon français.

Le suivi du sommeil… avec quelques idées en plus

Comme son nom le laisse supposer, cette fonctionnalité vous encourage à vous détendre avant de vous endormir. Pour Apple, l’idée est de vous proposer une approche « holistique » de suivi du sommeil. Votre Apple Watch vous poussera tout d’abord à aller vous coucher plus tôt ou à une heure régulière, et à adopter une routine de sommeil saine en minimisant les sources de distraction, notamment sur l’iPhone, qui affichera pour sa part des raccourcis vers le réveil, de la musique calme ou encore une scène lumineuse adaptée pour votre intérieur connecté.

L’Apple Watch passera par la suite sur un écran éteint, qu’il sera possible de réactiver d’un clic. Au moment du réveil, la montre pourra doucement vibrer à votre poignet puis afficher des informations importantes, comme la date et l’heure, le niveau de batterie ou encore la météo pour la journée. L’ensemble est par ailleurs porté par une bonne couche de Machine Learning pour apprendre de vos habitudes et s’adapter automatiquement en fonction.

Le suivi du sommeil en lui même s’articule autour de vos différents cycles de sommeil. Les données collectées pendant que vous êtes endormi sont synchronisées sur l’iPhone afin d’obtenir un suivi hebdomadaire, mensuel, puis annuel, accessible sur l’application Santé.

Apple veut vous aider à vous laver correctement les mains

Parmi les autres fonctionnalités déployées avec watchOS 7, un outil qui vous aidera à vous laver correctement les mains en période COVID, et pendant les 20 secondes recommandées. Ce système fonctionne avec un compte à rebours, mais aussi grâce aux capteurs de mouvements de la montre et son micro. L’outil s’active automatiquement lorsque vous rentrez chez vous.

Pour le reste, rappelons l’ajout de nouveaux cadrans, de plus amples options de personnalisation, et de nouvelles complications pour certaines Watch Faces. Certaines applications pourront par ailleurs proposer plusieurs complications au lieu d’une seule avec watchOS 6. Il sera enfin possible de partager en ligne, ou via l’application Message, des cadrans personnalisés.

Notons enfin l’ajout de nouvelles activités sportives, comme la danse, le Core training ou encore le Functional Strength Training. Pour les cyclistes, enfin, Apple a intégré de nouvelles fonctionnalités à Apple Maps pour l’Apple Watch. Elle permettent notamment de trouver plus facilement des itinéraires adaptés au vélo et des points d’intérêt pertinent pour les cyclistes.

Si vous souhaitez installer la bêta publique de watchOS 7 sur votre Apple Watch, inscrivez-vous au programme de bêta d’Apple. Le groupe signale toutefois que, bêta oblige, il est possible que watchOS 7 recèle encore quelques bugs. Nous voilà prévenus.