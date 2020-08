Apple Music dit adieu à Beats 1 et lance deux nouvelles stations

Apple Music a décidé de donner un coup de jeune à ses radios. Exit Beats 1 qui devient Apple Music 1. La marque à la pomme en profite pour lancer deux autres stations dédiées à la country et à la pop des années 1980 à 2000. Le tout est accessible gratuitement.

Lancé en 2015 comme produit phare d’Apple Music, en plus du streaming de morceaux, Beats 1 n’est plus. La station de radio ne cesse pas pour autant d’émettre dans les 165 pays où les abonnés pouvaient l’écouter. Elle change simplement de nom pour devenir Apple Music 1. Bien que conçu grâce à la technologie de Beats Radio, la startup créée par Dr. Dre, le service efface ainsi toute trace de son nom initial.

Pour aller plus loin

Apple One : l’abonnement tout en un aux services Apple serait fin prêt

La radio phare d’Apple garde son système de rotation des studios entre Los Angeles, Nashville, New York et Londres pour émettre quasiment 24h/24 et 7 jours/7. Sa programmation reste inchangée, faite de musiques du monde entier latino, africaines ou tropicales, d’émissions plébiscitées par les auditeurs ou inédites présentées par des animateurs maison, dont le boss Zane Low, mais aussi des artistes qui se voient confier les clés de la radio.

Après Billie Eilish, Elton John, The Weeknd ou encore Lil’ Wayne, Lady Gaga anime ainsi un créneau depuis le début du mois d’août pour accompagner la sortie de son nouvel album Chromatica. Elle sera suivie par Travis Scott, Nile Rodgers, Charlie Sloth et d’autres encore.

Des radios pour les nostalgiques et les fans de country

En parallèle de ce changement de nom pour sa radio star, Apple lance également deux nouvelles stations : Apple Music Hits et Apple Music Country. La première, tendance nostalgique, sera destinée aux fans de musique des années 1980 à 2000. La seconde, à la musique country comme son nom l’indique. Elles seront, elles aussi, animées en direct chaque jour par plusieurs animateurs, avec des émissions spéciales, mais aussi des programmes concoctés par des artistes en tous genres, de Shania Twain à Snoop Dogg en passant par les Backstreet Boys ou Ciara pour la station pop. Les plus grands noms de la country d’hier et d’aujourd’hui sont aussi attendus sur Apple Music Country (Jimmy Allen, Carrie Underwood, Pat Green, Willie Jones, Luke Combs…).

«Nous allons continuer à investir dans des radios en direct pour que les auditrices et auditeurs du monde entier puissent s’immerger dans la musique qui les fait vibrer», a indiqué Oliver Schusser, Vice President of Apple Music, Beats and International Content. De quoi rester « le centre de la pop culture et de la programmation musicale menée par les artistes », comme le revendique Apple. Les radios sont désormais disponibles sur les appareils à la pomme ou sur le site en ligne. Et pour rappel : elles sont accessibles gratuitement pour tous, même sans abonnement.