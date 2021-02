Apple Car : boudés, Hyundai et Kia ne sont plus en discussion avec Apple

Le projet d'Apple Car autonome et éléctrique est toujours en cours, mais se fera sans Hyundai et Kia.

Mais que peut-il se passer du côté des projets de voitures électriques d’Apple ? En deux mois, nous avons cru apprendre grâce à Reuters de nouvelles informations sur le projet, puis grâce au Korea Economic Daily TV que Apple serait aller chercher un partenariat avec Hyundai et sa filiale Kia, puis avec de nouveaux éléments au début du mois de février grâce à CNBC.

Aujourd’hui, Hyundai et Kia indiquent très officiellement ne pas être en discussion avec Apple pour développer un véhicule autonome. Cette déclaration corrobore les informations de Bloomberg, qui indiquait d’après ses sources que Apple avait mise en pause ces discussions il y a déjà plusieurs semaines. Apple aurait également eu des négociations avec d’autres constructeurs automobiles. Toujours d’après Bloomberg, Apple serait en colère en vers Hyundai et Kia, qui avaient confirmé plus tôt des discussions avec Apple ouvertement, poussant les deux marques à confirmer publiquement la fin des discussions.

Un projet de très longue haleine

Dans sa déclaration, Hyundai indique avoir été en discussion avec plusieurs entreprises pour développer des voitures autonomes, mais qu’aucune d’entre elles n’a abouti. Les actions des deux marques, Hyundai et Kia ont subi une dure baisse de leurs cours suite à ces annonces : -8,4% et -15,3% respectivement.

Reste que cela semble marquer un recul pour le projet de véhicule d’Apple, dont la sortie n’était déjà pas attendue avant 2024. D’après le Nikkei, Apple est en discussion avec pas moins de 6 constructeurs automobiles. On imagine que le géant devrait réussir à signer un partenariat. Si la marque décide d’impliquer d’autres entreprises dans son projet, on peut estimer que ce projet avance correctement et qu’il est moins probable qu’il disparaisse totalement des radars. Reste à découvrir ce qu’une voiture commercialisée par Apple aura de spécial.