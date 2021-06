App Store : Une app de streaming illégale s’est déguisée en Sudoku

En trois semaines, une application de streaming de films et séries s'est frayé un chemin dans le Top 50 de la catégorie puzzle de l'App Store. Les développeurs sont parvenus à berner le système d'examen des apps avant leur arrivée sur l'App Store en la déguisant en application de Sudoku.

Au détour du procès Epic vs Apple, on avait appris qu’environ 2 % des apps les plus rémunératrices sur l’App Store étaient des arnaques, d’après une enquête du Washington Post. Mais certaines d’entre elles font plus de bruits que d’autres. Hier, Soshy +, une application de Sudoku en free-to-play en apparence parfaitement anodine, s’est révélée être une app dédiée aux films et séries piratés.

Il va sans dire que pour une société qui mise autant sur la sécurité de ses utilisateurs pour justifier un environnement fermé, cela fait désordre. Dès la révélation de l’histoire dans la presse tech américaine, l’application a été retirée de l’App Store après trois semaines d’existence.

Une app presque comme les autres

Le plus amusant dans cette histoire, c’est que l’application fallacieuse est parvenue à se frayer un chemin jusqu’à la 50e place dans la catégorie Puzzle, alors même que des commentaires discutaient librement de ses fonctionnalités de visionnage de contenus.

Il faut dire que les développeurs avaient pensé à tout pour se dissimuler. D’apparence, Soshy+ avait bien l’air d’une app de Sudoku comme les autres, avec ses captures d’écran de petites grilles pleines de chiffres. Ce n’est qu’après quelques secondes que le jeu de réflexion laisse place à une app de recherche de vidéos pirates.

Une habile manipulation

Les vérifications d’Apple, via le programme App Review, semblent s’être fait berner par les premières secondes d’utilisation de l’app, qui affichent bien un jeu de Sudoku basique lors de sa première utilisation. Il est fort probable que, lors du processus de vérification, seule la partie Sudoku du logiciel ait été visible aux testeurs, grâce à un changement côté serveur.

Selon la presse américaine, l’application de recherches de vidéos s’avérait plutôt bien construite, avec tout un travail de curation automatique et de classement des œuvres les plus vues.