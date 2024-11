Fin du géoblocage sur l’App Store de l’iPhone en Europe : pourquoi c’est du bon sens

Six ans après l’entrée en vigueur de la réglementation anti-géoblocage dans l’UE, Apple doit revoir sa copie. La Commission européenne pointe du doigt des pratiques discriminatoires qui pourraient bientôt appartenir au passé.

L’Europe continue sa croisade pour un marché numérique plus équitable et accessible. Cette fois-ci, c’est Apple qui se retrouve dans le viseur de la Commission européenne, sommée de mettre fin aux pratiques de géoblocage sur l’App Store et ses autres services numériques.

Pour aller plus loin

Comment l’UE veut mettre fin aux abus des géants d’Internet, les « Gamam »

Un système verrouillé à triple tour

Au cœur du problème se trouvent trois restrictions identifiées par le Réseau de coopération pour la protection des consommateurs (CPC).

Première pierre d’achoppement : les interfaces différenciées selon les pays. Si l’idée d’une expérience localisée peut sembler séduisante sur le papier, la réalité est plus problématique. Les utilisateurs se retrouvent prisonniers de leur version nationale, sans possibilité réelle de changer leurs paramètres régionaux.

Deuxième point de friction : les restrictions sur les moyens de paiement. Apple limite l’utilisation des cartes bancaires en fonction du pays d’émission, une pratique directement contraire aux principes du marché unique européen. Cette limitation force les utilisateurs à jongler entre différents moyens de paiement, ce qui crée une fragmentation artificielle du marché.

Enfin, la restriction la plus controversée concerne l’impossibilité d’accéder aux versions étrangères de l’App Store au sein de l’UE. Un utilisateur français ne peut pas, par exemple, télécharger une application disponible uniquement sur l’App Store allemand, même s’il séjourne temporairement en Allemagne.

De bonnes choses

C’est du bon sens : pourquoi devrait-on être limité par des frontières numériques alors qu’on peut voyager librement en Europe ? Cette décision va nous donner accès à plus d’applis, plus de contenus, plus simplement.

Pour aller plus loin

DMA : c’est la fin du monopole de l’App Store sur iPhone en Europe

Cela s’inscrit dans une série de mesures utiles : le chargeur universel, l’ouverture à d’autres stores d’applications (plus de choix), et maintenant un App Store sans frontières.

Apple dispose maintenant d’un mois pour répondre aux préoccupations de la Commission européenne.