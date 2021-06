iPhone 13 : Apple améliorerait l’appareil ultra grand-angle, grâce à l’autofocus

Apple ajouterait de l'autofocus sur le module ultra grand-angle des iPhone 13 Pro et 14 Pro Max. Une fonction qui pourrait suggérer l'arrivée d'un mode macro.

Les utilisateurs de smartphones connaissent désormais bien le principe de l’autofocus. En appuyant sur une zone de l’image, sur l’écran du smartphone, la mise au point va se faire à un endroit différent, le rendant plus net, tandis que les zones plus proches ou plus éloignées seront plus floues. Une bonne manière de choisir quelle zone de l’image doit être mise en avant.

Cet autofocus était déjà disponible sur les iPhone avec l’appareil photo principal, le grand-angle et le téléobjectif. Néanmoins, le module ultra grand-angle n’en profitait pas jusqu’à présent. Voilà qui devrait changer avec la prochaine itération de smartphones d’Apple. Selon les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo, généralement très bien informé sur les projets du constructeur américain, Apple préparerait en effet l’arrivée de l’autofocus sur l’appareil photo ultra grand-angle des iPhone 13.

Jusqu’à présent, le module photo ultra grand-angle des iPhone ne proposait pas d’autofocus sur le module ultra grand-angle. Il faut dire qu’en raison de la plus petite taille du capteur photo et de la faible ouverture proposée, le flou de bokeh n’était pas particulièrement présent. Dès lors, une mise au point fixe était suffisante, surtout que ces modules sont essentiellement utilisés pour prendre en photo des paysages ou des éléments larges ou à longue distance.

Un autofocus qui pourrait servir pour un mode macro

Une autre piste pour l’intégration de l’autofocus sur ce capteur peut être l’arrivée d’un mode macro sur l’iPhone 13. En effet, les smartphones Android premium utilisent généralement le module ultra grand-angle, couplé à un autofocus, pour prendre des clichés à très faible distance.

L’autofocus ne ferait cependant pas son arrivée sur l’ensemble de la gamme iPhone 13, mais seulement sur les deux modèles les plus premium, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max.

Il faudra cependant prendre son mal en patience avant de découvrir ces deux nouveaux téléphones. Apple devrait en effet présenter ses smartphones à la rentrée prochaine, comme c’est le cas tous les ans.