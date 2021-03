Le futur iPhone 13 pourrait embarquer jusqu’à 1 To de stockage

Apple aurait prévu d'étendre le stockage de ses futurs smartphones, selon le cabinet d'analyse Wedbush. Les iPhone 13 pourraient ainsi passer de 500 Go à 1 To de stockage maximum.

Alors que certains constructeurs comme Samsung ou Asus proposaient déjà des déclinaisons de leurs smartphones embarquant un stockage de 1 To, Apple est jusqu’à présent resté plutôt discret sur ce terrain. Les iPhone avec la capacité de stockage la plus importante étaient encore limités à 500 Go. Une limite d’autant plus importante que les smartphones du constructeur ne permettent pas d’étendre le stockage par carte microSD.

Néanmoins, cette limitation du stockage pourrait être étendue dès l’an prochain. Selon les informations du cabinet d’analyse Wedbush, rapportées par 9to5Mac, Apple préparerait en effet des modèles avec 1 To de stockage. Cette nouvelle capacité serait introduite dès cette année, avec la gamme iPhone 13 dont le lancement est attendu à l’automne prochain. « Du côté des appareils sous iOS, Apple propose actuellement un stockage de 1 Go sur ses tablettes iPad haut de gamme. Dans le cadre du marché des smartphones, les iPhone sont encore un peu à la traîne », indique ainsi 9to5Mac.

Davantage de stockage sans passer par iCloud

Il faut dire qu’un plus grand stockage permet non seulement de télécharger davantage de musique ou de films, mais aussi et surtout d’enregistrer davantage de photos ou de vidéos. Certes, l’offre iCloud permet aux utilisateurs d’iPhone de stocker leurs images en ligne sans se soucier de la capacité de stockage des appareils, mais elle a tout de même un coût. Avec une version de l’iPhone 13 dotée de 1 To de stockage, les utilisateurs d’iPhone auraient le temps de voir venir avant d’arriver à bout du stockage de leurs smartphones. Il en va de même du côté des jeux ou des applications, qui pourront être plus nombreuses à être installées sur iPhone.

Outre cette capacité de stockage étendue, l’iPhone 13 profiterait également d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme l’iPad Pro ou le Samsung Galaxy S21, ainsi qu’un capteur d’empreintes intégré dans l’écran. Celui-ci viendrait en plus de Face ID et marquerait le retour de Touch ID sur les smartphones d’Apple. Il faudra cependant patienter jusqu’à la présentation officielle des iPhone 13 pour en savoir plus. Comme tous les ans, leur annonce est attendue pour le mois de septembre prochain.