Asus a profité de l’IFA 2019 pour officialiser son nouveau ROG Phone II en deux versions différentes.

L’Asus ROG Phone 2 a été officialisé le 22 juillet 2019 à Taïwan, nous l’avions pris en main à cette occasion. Pour l’IFA 2019, Asus a officialisé son arrivée en France avec deux variantes différentes.

Le premier smartphone OLED 120 Hz avec du S855 Plus

Pour rappel, le ROG Phone 2 est le premier smartphone à intégrer le SoC Qualcomm Snapdragon 855 Plus, et on retrouve également un écran AMOLED avec le support du HDR 10 bits et un taux de rafraîchissement qui peut monter jusqu’à 120 Hz. Notons également la capacité de la batterie très importante avec 6000 mAh.

Nous avons également eu quelques détails supplémentaires sur les connectiques : le ROG Phone 2 intègre de la 4G LTE Cat 18 qui offre des vitesses de téléchargement jusqu’à 1,2 Gb/s lorsque le réseau le permet, tandis que l’on retrouve également le Wi-Fi 6 (802.11ax) ainsi que des connexions WiGig (également appelé 802.11ad, sur 4 sur 8 la bande de fréquence 60 GHz). La version la plus onéreuse « Ultimate » est compatible 4G LTE en Cat.20 (soit des débits descendants théoriques jusqu’à 2 Gb/s).

Deux versions différentes pour le ROG Phone 2

Le ROG Phone II est décliné en deux versions, toutes deux équipées de 12 Go mémoire RAM mais avec deux capacités de stockage (UFS 3.0) : 512 Go ou 1 To. Ces versions ont également une différence visuelle notable : la version 512 Go est noir brillant (Glossy Black), tandis que la version 1 To est noir mat (Matte Black). Enfin, comme nous l’avions mentionné plus haut, la version Ultimate bénéficie d’une partie modem 4G LTE plus solide. Voici les deux prix annoncés en France :

Version Elite (512 Go) à 899 euros TTC

Version Ultimate (1 To) à 1 199 euros TTC

Pour information, Asus a adopté la même stratégie tarifaire que pour le ROG Phone premier du nom qui avait un prix de vente similaire. Cette année, ils ont également introduit une version plus musclée avec 1 To de stockage interne en UFS 3.0 et de la 4G LTE Cat. 20. Les 300 euros de différence entre les versions Elite et Ultimate ne semblent néanmoins pas justifiés aux premiers abords.

L’ASUS ROG Phone II édition Elite sera disponible à partir du 4 septembre sur la boutique en ligne officielle Asus et à partir de mi-septembre auprès des revendeurs partenaires. Notez que le système de refroidissement AeroActive Cooler II et la coque Aero Case seront fournis avec le smartphone. Enfin, l’édition Ultimate sera disponible en octobre sur la boutique en ligne officielle Asus, toujours avec les accessoires AeroActive Cooler II et Aero Case.

Asus ROG Phone II en version Ultimate aux finitions mates

Notez que l’Asus ROG Phone II est un gros succès en Chine — où le smartphone est disponible depuis juillet — grâce au partenariat avec l’éditeur de jeux Tencent. Nous aurons l’occasion de le tester dans les prochains jours, en attendant vous pouvez lire notre prise en main.