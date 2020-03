ASUS : mode sombre, navigation par gestes, le ROG Phone 2 passe sous Android 10

Alors que son concurrent, le Xiaomi Black Shark 2, se contente toujours d'Android 9, l'imposant ROG Phone 2 hérite cette semaine de son sésame pour Android 10. Le smartphone gaming d'ASUS en profite pour gagner quelques fonctionnalités en lien avec la dernière version d'Android.

Après les mises à jour de ses Zenfone 5Z et Zenfone 6 en novembre dernier, ASUS continue de distribuer les upgrades Android 10 sur ses smartphones récents. Dernier en date : le ROG Phone 2, que nous testions à la rentrée. Puissant, l’appareil profite de quelques fonctionnalités supplémentaires, comme le mode sombre, activable à souhait en fonction des applications, ou encore la navigation par gestes.

Tout aussi intéressant, mais peut-être moins visible au premier abord, ASUS indique profiter de cette mise à jour pour renforcer la sécurité de son appareil, tout en offrant aux utilisateurs de quoi contrôler plus facilement leurs données personnelles au travers d’une interface unifiée. Cette dernière permet notamment de gérer plus finement l’attribution de l’accès à la localisation.

Une mise à jour en cours de déploiement

Dans son communiqué, ASUS nous précise que la mise à jour Android 10 de son ROG Phone 2 a entamé son déploiement ce 9 mars de manière internationale. Votre appareil devrait donc passer rapidement sur la dernière version d’Android.

Rappelons que nous avons consacré un dossier complet à la question des mises à jour vers Android 10. Ce dernier fait l’inventaire des annonces en la matière, constructeur par constructeur, et par ordre alphabétique pour plus de clarté.

Notons enfin qu’ASUS travaille sans surprise au lancement d’un ROG Phone 3, qui devrait arriver sur le marché au cours du troisième trimestre 2020, en fonction de la situation sanitaire en Chine. L’appareil pourrait selon Tom’s Guide s’équiper d’une fiche technique à même de faire blêmir un Galaxy S20 Ultra.

On y trouverait entre autres un écran 144 Hz (probablement OLED, comme pour l’actuel ROG Phone 2) et un SoC Snapdragon 865 confirmé par Qualcomm, potentiellement épaulé de 16 Go de mémoire vive pour égaler le S20 Ultra (en version 512 Go) sur ce terrain. Le stockage pourrait quant à lui atteindre de nouveau le seuil des 1 To.