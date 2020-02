Snapdragon 865 : Qualcomm dévoile en avance des smartphones 5G inédits

En marge de ce qui aurait dû être le MWC 2020, Qualcomm annonce fièrement la liste de ses partenaires qui ont fait le choix du Snpadragon 865. Une liste qui comprend des smartphones... pas encore dévoilés.

L’annulation du MWC 2020 a visiblement créé de la confusion dans les annonces et relations entre les marques. Qualcomm annonce aujourd’hui avec fierté que le Snapdragon 865 a su convaincre, et que de nombreux smartphones en seront équipés en 2020. La particularité de cette nouvelle puce est notamment d’obliger l’intégration d’un modem 5G X55, ce qui signifie que les smartphones avec Snapdragon 865 sont forcément des smartphones compatibles 5G.

Cette communication est assez classique pour un fabricant, surtout en marge d’un salon comme le MWC 2020 qui permet en principe de créer une nouvelle actualité autour d’une puce, le Snapdragon 865, déjà dévoilée plusieurs mois auparavant. En général, ce type de communication n’est pas forcément très intéressante, car on y apprend rarement quelque chose de nouveau, mais cette fois, Qualcomm partage une liste de smartphones intégrant le Snapdragon 865. Or certains smartphones inconnus figurent dans cette liste.

La liste des smartphones Snapdragon 865

Voici la liste partagée par Qualcomm :

Black Shark 3

FCNT arrows 5G

iQOO 3

Legion Gaming Phone

Nubia Red Magic 5G

Oppo Find X2

Realme X50 Pro

Redmi K30 Pro

ROG Phone 3

Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra

Sharp AQUOS R5G

Sony Xperia 1 II

Vivo APEX 2020 Concept Phone

Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro

ZenFone 7

ZTE Axon 10s Pro

Dans cette liste, on peut relever certains smartphones connus comme le Xiaomi Mi 10, le Xperia 1 II, le iQoo3, ou la gamme Galaxy S20 de Samsung pour ce qui concerne les modèles vendus aux États-Unis. À cela s’ajoutent des smartphones que l’on doit encore découvrir, mais dont on savait déjà qu’ils intégraient le Snapdragon 865, c’est notamment le cas du Oppo Find X2. L’annonce de ce dernier aurait dû être faite le 22 février, mais la conférence a été repoussée au 6 mars. On peut se demander si Qualcomm n’a pas oublié de revoir la liste de ses smartphones pour retirer les appareils qui n’ont finalement pas été dévoilés au MWC 2020, à cause de l’annulation du salon.

Les smartphones dévoilés par Qualcomm

Dans la liste, on peut surtout voir des smartphones inédits. Le Black Shark 3 dont l’annonce a également décalée, intégrera donc bien un Snapdragon 865. On apprend également l’existence d’un ROG Phone 3, mais aussi du ZenFone 7, toujours pour Asus. Tant qu’on parle de smartphones de jeu, mentionnons le Legion Gaming Phone développé par Lenovo dont on avait déjà eu quelques échos au conditionnel en janvier. Dans le même ordre d’idée, le Red Magic 5G faisait surtout l’objet de rumeurs jusqu’à présent, et va donc sortir avec un Snapdragon 865.

Si l’on revient à des fleurons plus classiques, on peut mentionner le Vivo APEX 2020 dont on avait déjà eu des visuels grâce à des publicités affichées à Barcelone, et dont on sait maintenant qu’il intégrera donc bien le Snapdragon 865. Terminons par le Redmi K30 Pro, qui devrait compléter la gamme K30 déjà composé des K30 et K30 5G dévoilés en décembre dernier.