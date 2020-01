Lenovo préparerait à son tour un smartphone gaming sous sa marque Legion

Lenovo voudrait étendre sa gamme gaming Legion jusqu'au smartphone et préparerait un mobile dédié, pour aller concurrencer directement le ROG Phone 2 d'Asus ou le Razer Phone 2.

C’est en 2018 que l’on a vu apparaître de plus en plus de smartphones orientés vers les jeux mobiles. Qu’il s’agisse des smartphones de Razer, de ceux d’Asus, de ceux de Black Shark ou de ceux de ZTE Nubia, le segment s’est intensifié en 2019. À tel point que c’est désormais un autre acteur qui semble se mettre dans les starting-blocks : le Chinois Lenovo.

Le constructeur d’ordinateurs, qui possède également la marque Motorola, a en effet ouvert un compte certifié sur le réseau social chinois Weibo sous la marque Legion. Pour qui suit un peu l’univers des ordinateurs, Legion n’est pas une marque totalement inconnue, puisqu’il s’agit de la gamme de PC orientés gamers de Lenovo. Ce compte Weibo a cependant ceci de spécifique qu’il parle essentiellement de jeux mobiles et de smartphones.

De là à imaginer l’arrivée d’un smartphone Lenovo Legion à court ou moyen termes, il n’y a qu’un pas que n’hésite pas à franchir le site Gadgets 360 : « un coup d’œil sur les vidéos et publications partagées jusqu’à présent par le compte Weibo suggère qu’un smartphone gaming est effectivement dans les tuyaux ». Le site indien signale que Lenovo n’a jamais rien dit à propos du lancement d’un smartphone estampillé « Legion », mais que la stratégie serait logique afin de suivre Asus ROG et Razer, qui ont commencé par le segment du PC avant de se lancer, avec succès dans les smartphones orientés vers les joueurs mobiles.

Reste encore à savoir ce qui fera la spécificité de ce smartphone Lenovo Legion. Les smartphones gaming sont généralement équipés des puces les plus performantes du marché. On pourrait donc voir un Snapdragon 855+, voire un Snapdragon 865. Par ailleurs, ils proposent souvent des écrans avec un taux de rafraîchissement plus élevé, qu’il s’agisse de simples dalles 90 Hz, ou même d’écran 120 Hz comme sur le ROG Phone 2 ou le Razer Phone 2. Pour l’heure, rien n’a encore été annoncé par Lenovo sur le compte Weibo dédié.