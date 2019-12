Oppo Find X2 : un nouveau fleuron avec Snapdragon 865 prévu début 2020

Oppo a confirmé le lancement du Find X2 pour le début de l'année 2020. Le nouveau fleuron aura un Snapdragon 865 et a tout pour devenir le concurrent du Galaxy S11 sous Android.

Et si Oppo était la nouvelle marque de smartphone à surveiller de près ? En 2018 déjà, elle nous avait étonnés avec son Find X qui alliait un design exceptionnel, une bonne autonomie et surtout une recharge très rapide, même si l’on avait noté des lacunes en photographie. Depuis, la firme s’est justement bien améliorée sur ce segment, notamment sur le milieu de gamme avec le Oppo Reno 2, de quoi nous faire attendre avec impatience leur nouveau fleuron.

Grandes promesses

Oppo a officiellement annoncé le lancement du Find X2 à Shenzen devant des journalistes de GSMArena et Android Authority. Le lancement du smartphone est prévu au premier trimestre 2020, ce qui laisse présager une annonce au CES de Las Vegas, ou plus probablement, au MWC de Barcelone.

Comme la plupart des smartphones haut de gamme de 2020, le Oppo Find X2 va intégrer le Snapdragon 865 et sera donc forcément compatible avec la 5G, même si le SoC lui-même n’intègre pas un modem 5G.

La marque ne s’arrête pas là et promet du lourd pour son fleuron, notamment au niveau de l’écran avec une meilleure définition, un meilleur taux de rafraîchissement (90 Hz ou 120 Hz), de plus belles couleurs et une meilleure gestion du HDR.

Côté appareil photo, le Find X2 intégrera un capteur de nouvelle génération développée par Sony et compatible avec un nouvel autofocus omnidirectionnel, toujours conçu par Sony.

Belle opportunité

Oppo (mais aussi les autres marques du groupe BBK Electronics comme OnePlus et Realme) est sur une bonne tendance depuis plusieurs années. Le fabricant réussit petit à petit à se faire un nom parmi les marques dont il faut observer les nouveautés.

Avec les difficultés de Huawei, Oppo a un boulevard pour devenir le porte-étendard de l’excellence conçue en Chine. Une image de marque premium que ne pourrait pas avoir Xiaomi, qui est plutôt associé à son rapport qualité/prix agressif. Réponse en 2020 avec le Find X2.