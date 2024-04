Archos, la marque qui a sombré dans l’oubli, prépare son retour en 2024

Archos, pionnier français des tablettes, aurait pu disparaître. Mais l'entreprise ne baisse pas les bras et prépare un come-back en 2024, avec une diversification de ses activités et une augmentation de capital pour financer sa croissance.

Archos, les jeunes ne connaissent sans doute pas. Archos est une entreprise française cotée en Bourse, elle a été un précurseur dans la conception de tablettes tactiles.

Initialement, elle proposait des lecteurs de vidéos, puis a lancé la première tablette Android, avant même que Google ne s’y intéresse.

Cependant, l’entreprise a connu des jours sombres après s’être tournée vers les produits chinois sans une stratégie claire, commercialisant des smartphones, tablettes et autres produits bon marché, mais sans réel support technique et marketing. Archos s’est également diversifié très rapidement, avec des produits dans plein de catégories différentes.

Conséquence, Archos a vu son action chuter en Bourse ces dernières années, avec beaucoup de promesses non tenues.

Mais, l’entreprise ne compte pas en rester là et prépare un come-back en 2024.

Un plan de relance en trois volets

Pour se relancer, Archos a prévu plusieurs annonces. Et, a priori, ça semble fonctionner : ce mercredi 10 avril 2024, l’action a pris près de +54 %.

Tout d’abord, une augmentation de capital pour obtenir un financement supplémentaire, toujours au sein de Euronext Growth Paris. C’est Loic Poirier, son PDG, qui a fait plusieurs annonces sur LinkedIn.

Ensuite, l’entreprise compte toujours sur sa division grand public, Archos, avec une nouvelle gamme de tablettes Android prévue pour le second semestre 2024.

Mais, Archos ne s’arrête pas là et diversifie ses activités. L’entreprise a ainsi créé une division pro, Logic Instrument, avec le rachat d’Elexo, spécialisée dans la distribution de PC portables durcis et semi-durcis, tablettes durcies. Elexo est particulièrement actif dans la distribution de PC portables et de tablettes durcis à destination de la défense, mais aussi pour le secteur industriel.

Enfin, Archos a une division santé avec Medical Devices Venture, composée de quatre sociétés : Dextrain, Poladerme, Domisanté et MDV IT.

Objectif : renouer avec la croissance

Avec cette nouvelle organisation, Archos veut renouer avec la croissance. L’objectif est d’atteindre 40 millions d’euros de chiffre d’affaires et des bénéfices en 2024, puis dépasser 50 millions de chiffres d’affaires en 2025.

Archos promet également, pour Noël 2024, le lancement d’une gamme de solutions inédites pour la santé, le bien-être mais aussi les animaux domestiques.

Bien que la diversification puisse sembler être une stratégie prometteuse pour Archos, ont-ils tiré les leçons du passé ? En effet, la diversification à tout-va peut être dangereuse, car elle peut diluer les ressources et les compétences de l’entreprise, et la rendre moins compétitive sur ses marchés clés.